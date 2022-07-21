第四劑對象再放寬！7／22起18歲以上成人「因工作出國」可接種

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(21)日表示，目前國內疫情趨緩，邊境政策逐漸開放，惟考量國際疫情仍持續嚴峻，經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)意見並衡酌國內疫苗核准與供應現況，將自7月22日起，開放因工作需求需出國之18歲以上民眾接種第四劑。

指揮中心表示，本次開放對象包括因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾，ACIP專家表示此對象可於出國２週前接種，惟仍應與第一次追加劑間隔150天以上，使疫苗發揮最大效益。

指揮中心提醒，此類對象前往接種時，除需攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡之外，亦需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明(3擇1)，及機票，供接種單位核對身分。

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▲7月22日起開放18歲以上民眾因工作需求接種第二次追加劑。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，尚未完成基礎劑及追加劑接種的民眾應盡速施打，符合第二次追加劑開放對象可依自身風險及意願評估接種，並持續做好個人防護及配合防疫/檢疫規範，以維護國內社區安全。