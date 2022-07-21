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社會 社會焦點 保障人權

屏東縣+759！7／22起開放50歲以上民眾施打第四劑

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(21)日新增759例本土確診個案，為降低Omicron變異株對社區的衝擊，縣府自7月22日起，擴大開放50歲以上成人施打第四劑疫苗，接種資格需與第3劑間隔5個月以上；而明(22)日起，啟動全縣6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種作業。

衛生局提醒，確診過的嬰幼兒自發病日或確診日起3個月且無急性症狀，經醫師評估後方可接種，家長須特別注意，千萬別搶快。

縣府表示，因應COVID-19疫苗第4劑接種對象擴大開放50歲以上民眾施打，衛生局規劃本週六(23)日8:00至11:00於屏東火車站開設500名莫德納隨到隨打，供6歲以上民眾施打，同日於33鄉鎮衛生所也提供嬰幼兒莫德納疫苗預約施打服務，提醒鄉親適逢暑假期間，出遊前記得將疫苗打好、打滿，提高自身保護力。

縣府指出，目前屏東嬰幼兒莫德納疫苗，除縣內33鄉鎮衛生所依各服務量能接受電話預約外，全縣6家醫院、28家診所皆提供預約施打服務，相關資訊及接種期程可至衛生局管網查詢；由於嬰幼兒不擅表達，也提醒家長若察覺孩子發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

衛生局提醒，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種完整疫苗可降低感染後重症及死亡風險，鼓勵符合資格民眾踴躍施打第4劑疫苗，以及持續做好相關防疫規定，並再次呼籲65歲以上長輩和55歲以上原住民，於7月底前打疫苗皆能領500元禮券與2劑快篩試劑。

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