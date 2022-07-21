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台東池上萬安國小活動中心動土　提供師生與居民優質的活動場域

▲台東池上萬安國小活動中心興建今動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東池上萬安國小活動中心興建今動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉萬安國小活動中心興建工程，於21日舉行動土祈安典禮，台東縣政府與池上鄉公所攜手打造多功能的活動中心，預計112年2月完工，讓創校70多年的萬安國小有更充足舒適的室內空間，以及提供池上鄉民集會活動的場域。

萬安國小自34年創校以來，除校舍以外長期缺乏活動中心，為推廣學生課業學習外的多元活動，並增加室內活動空間，縣府與池上鄉公所合作爭取花東計畫經費，並由公所自籌223萬7,338元，總經費共1,337萬3,376元。除了提供學校師生更充足的活動空間，為了擴展使用效益，在不影響學生的情況下，活動中心也將作為鄉務及舉辦宣導活動使用，並適度開放民眾運用，透過多元面向活化的模式，達到硬體資源利用的最大化。

教育處進一步說明，此次建築設計理念，以半戶外空間主軸的廊道，串聯室內外空間，藉以營造動態感，並結合風雨球場功能，便利各項活動辦理及學生戶外教學使用，建物色系配合池上地景氛圍，以暖色系淺褐及米白的大地色彩為主，除融合於自然環境外，同時兼具池上人「親和」及「好客」的意象。

池上鄉長張堯城指出，希望透過這次活動中心的興建，推廣孩童多元課程及增加室內活動空間，同時也讓池上鄉親能有個優質友善的場域空間，因此，萬安國小的活動中心興建，將不僅提供給學校師生優質空間，更透過社區化運作模式，讓活動中心成為池上鄉重要凝聚互動的場所。

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