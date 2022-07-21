陸新增826例感染　甘肅疫情快速升溫「備好700頂隔離帳篷」

▲甘肅新一波疫情迅速升溫。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸20日新增148例本土確診及678例無症狀感染者，主要分布於甘肅、安徽、廣西，以及河南，而其中又以甘肅的情況最為嚴峻，共新增49例本土確診及314例無症狀感染者。

根據大陸國家衛健委21日通報，148例本土確診中，廣西52例，甘肅49例，廣東18例，四川16例，安徽7例，上海3例，江西2例，內蒙古1例。

678例無症狀感染者中，甘肅314例，廣西135例，安徽77例，河南76例，四川28例，天津14例，上海14例，吉林7例，廣東6例，江西5例，重慶2例。

甘肅省疫情目前主要都在甘南州，當地已經有上千人被隔離，並且官方還緊急準備了700間隔離房、700頂隔離帳篷，希望能確保對隔離對象實現「應隔盡隔」。

甘南州共有13區被劃定為高風險，其中夏河縣8個，瑪曲縣5個，採取「足不出戶、上門服務」等封控措施；中風險區15個，其中夏河縣8個，瑪曲縣7個，採取「人不出區、錯峰取物」等管控措施；其他地區為低風險區，採取「個人防護，避免聚集」等防護措施。

甘肅省人大常委會副主任、甘南州委書記、州疫情防控領導小組組長俞成輝日前也在記者會上說，目前全州疫情防控形勢依然嚴峻複雜，呈現多點暴發態勢，特別是工作中存在的站位比較低、看得比較淺、統得比較弱、採得比較慢、檢得比較遲、隔得比較少、追得比較弱、管得比較鬆、染得比較多等問題，拉低了工作整體水平，影響了防控總體成效。