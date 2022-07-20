竹市+643　嬰幼兒疫苗開放線上預約！7／22開打



▲新竹市今日新增643本土確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（20）日新增643例確診個案，今（111）年以來累積79,830例，居家照護者為3,933人，居家隔離為1,245人。

市府表示，本市滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗即日起已開放線上預約，預計本週五（22日）於體育館施打站（公園路295號）開始施打。施打站開放日期為7月22日、7月25至29日，服務時間為早上08：00至11：00、14：00至17：00，皆為施打莫德納嬰幼兒疫苗；現場有小兒專科醫師進駐，並貼心備有哺集乳室及尿布檯，請家長攜帶健保卡、兒童手冊依預約時段到站施打。

此外，家長們亦可於本市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所預約接種。衛生局提醒，為了讓嬰幼兒能有完整的保護力，建議應完整接種基礎劑疫苗，以減少染疫後重病和住院的風險，同時也可大幅降低MIS-C的發生機率，請符合資格嬰幼兒之家長踴躍預約前往。

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另，指揮中心考量國內疫情趨緩，即日起增加「騎機車/腳踏車」為可免戴口罩之例外情形，市民於免從事免戴口罩活動時仍應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，建議應戴上口罩，詳細防疫及疫苗相關資訊請參閱本市防疫資訊網站或致電本市居家照護關懷中心03-5320900，將有專人提供諮詢服務。

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