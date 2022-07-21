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台北榮總後山驚悚切腹！他「爆血染衣褲」走下山　民眾嚇壞報警

▲▼ 圖說：臺北市政府警察局北投分局關渡派出所警員林柔君（左）、警員曾柏諺（右） 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警分局關渡派出所警員林柔君（左）、警員曾柏諺（右） ，即刻前往救援腹部刀傷吳男。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

即刻救援！北市北投區大度路日前1名男子全身上下血跡斑斑，神清恍惚獨走在機車道上，一路往關渡橋方向走，路人見狀嚇壞，立刻報警處理。關渡派出所2名巡邏警員也前往查看。經了解，發現40歲吳姓男子，因公司倒閉，積欠債務，才帶菜刀到榮總後山切腹，但因過程劇烈疼痛不已作罷，才會一路走下山被民眾撞見，所幸送醫無生命危險。

據警方表示，7月18日下午2時許，接獲民眾報案，在大度路2至3段間有名男子全身遍布血跡，極需警方協助處理，關渡派出所值班員警也派遣線上巡邏警員林柔君、曾柏諺前往查處。2員於大度路2段快車道上緊急迴轉後，終於發現該名40歲吳姓男子，他衣、褲沾滿血跡，神情恍惚獨自走在機車道上。

經了解，吳男表示去年公司倒閉後，積欠許多債務，因心情無法調適，才會帶著菜刀到榮總後山上欲切腹結束生命，但因為切腹過程劇烈疼痛，因此作罷，經警檢視，吳男肚皮有長約10公分刀痕，因傷口太深無法止血，才會一路走下山往關渡橋方向行走。

林姓警員隨後聯繫吳男家屬，發現他的家屬正巧也在派出所請求警方協尋，家屬得知吳男在醫院救治後，十分感謝警方協助及救護，更在電話中頻頻不斷致謝。

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