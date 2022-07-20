蝦皮網拍酒精大賺無良防疫財　新竹男「每瓶40元賣280」慘了

▲去年疫情剛出現時，全台酒精供不應求，有民眾竟發起災難財，遭到公平會查獲移送偵辦。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子在去年5月疫情延燒之時，將每瓶40元的台酒酒精抬價至260元、280元在購物網站蝦皮販售，經公平交易委員會查獲函送檢警偵辦。新竹地院依哄抬防疫物資罪，判男子2月徒刑，易科罰金為6萬元。犯罪所得2960元沒收。

判決書指出，鄭姓男子明知防疫清潔用酒精已於2020年3月18日經衛福部公告為防疫物資，不得哄抬物價，竟於2021年5月23日之前，以40元購得台酒75%防疫清潔用酒精300ml，再於蝦皮拍賣網站上，抬高售價至260元及280元出售獲利。案經公平交易委員會函送偵辦。

法官依鄭男自白，及公平交易委員會所附其蝦皮賣場網頁及申登資料等認定鄭男違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例之哄抬中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資價格之罪嫌，判刑2月，易科罰金為6萬元。犯罪所得2960元沒收。

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