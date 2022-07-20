竹縣+756　嬰幼兒莫德納週五開打！增開夜診、假日診方便家長

▲新竹縣今日新增756例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(20)日新增756例COVID-19 本土確診案例，居家隔離913人、居家照護列管人數2153人，今年統計至7月19日為止，累計確診11萬0002人。

中央昨(19)日宣布，考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，自7月19日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中放寬「騎機車/腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩，但仍應隨身攜帶或準備口罩以於需要時使用。

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竹縣衛生局指出，出生滿6個月至5歲嬰幼兒可接種2劑莫德納疫苗基礎劑，2劑間隔至少4週。竹縣首批嬰幼兒莫德納疫苗將於本月22日開打，提供36家合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所、1處社區接種站，及幼托園所入園施打等多元接種方式。考量家長帶嬰幼兒接種的方便性，協調合約院所於平日晚上提供夜診服務，13鄉鎮市衛生所也於7月23日(週六)加開門診提供接種服務。

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