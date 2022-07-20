　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣+756　嬰幼兒莫德納週五開打！增開夜診、假日診方便家長

▲0720新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣今日新增756例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(20)日新增756例COVID-19 本土確診案例，居家隔離913人、居家照護列管人數2153人，今年統計至7月19日為止，累計確診11萬0002人。

中央昨(19)日宣布，考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，自7月19日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中放寬「騎機車/腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩，但仍應隨身攜帶或準備口罩以於需要時使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

竹縣衛生局指出，出生滿6個月至5歲嬰幼兒可接種2劑莫德納疫苗基礎劑，2劑間隔至少4週。竹縣首批嬰幼兒莫德納疫苗將於本月22日開打，提供36家合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所、1處社區接種站，及幼托園所入園施打等多元接種方式。考量家長帶嬰幼兒接種的方便性，協調合約院所於平日晚上提供夜診服務，13鄉鎮市衛生所也於7月23日(週六)加開門診提供接種服務。

►陳彥翔看守所第一晚！嗑完便當晚點名　吃得下睡得著配合度高

► 輪胎行8死縱火犯說話了　坦承買汽油「嚇父親」：點火紙團鬆手

►狠殺4人！李鴻淵看守所第一餐：什錦麵+水煮蛋　與這兩犯同牢房

►鄰居：陌生人常進出你家　他開門傻眼...2百收藏品放倉庫被搬空

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
快訊／台中西屯工業區驚傳命案　男子爆頭陳屍大排水溝
台灣家樂福值610億卻賤賣290億　一張聲明曝玄機
快訊／台南6月大女嬰遭毆打　顱內出血昏迷
獨／風帆課師生落水前身影曝　蓮池潭溺斃9歲童是國小網球選手
丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局稽查畫面曝光
陳時中「看著民眾被拖走」　他狠酸：粗暴的架走DUCK不必
蝦皮再漲手續費！官方回應了
騎士闖國道！　墜「10樓高五楊高架」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快遞量可蓋千棟101！Lalamove祭獎勵擴版圖　訂單可集點換咖啡

雲林衛生局公布嬰幼兒莫德納接種時間地點　呼籲民眾踴躍施打

手搖飲店員「跪求包容」忙翻了！一票不挺　見1關鍵勸：離職

台學子好棒！「新型態概念樂器」角逐設計界殊榮「紅點之星」

刷本子驚見男友秘密！竟劈腿人妻藏「18禁對話」　她心寒分手了

半年才1次！「男友凸起來」卻沒性慾　F奶女友一聽原因傻眼了

12星座下旬後運勢曝！這3類人「財運旺到爆」　雙子座感情易生變

臺版天空之城「鎏金時尚夜」8／6璀璨登場　針織女王與禪意優人跨界演繹礦山之美

有牌牛仔褲4千塊　「盤嗎？」釣出過來人！曝萬元心得搖頭了

年輕男單攻玉山早餐只吃吐司　一過海拔3千米就暈眩躺平

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

還原行兇路線與第2現場！　李鴻淵放過廠長原因曝光

快遞量可蓋千棟101！Lalamove祭獎勵擴版圖　訂單可集點換咖啡

雲林衛生局公布嬰幼兒莫德納接種時間地點　呼籲民眾踴躍施打

手搖飲店員「跪求包容」忙翻了！一票不挺　見1關鍵勸：離職

台學子好棒！「新型態概念樂器」角逐設計界殊榮「紅點之星」

刷本子驚見男友秘密！竟劈腿人妻藏「18禁對話」　她心寒分手了

半年才1次！「男友凸起來」卻沒性慾　F奶女友一聽原因傻眼了

12星座下旬後運勢曝！這3類人「財運旺到爆」　雙子座感情易生變

臺版天空之城「鎏金時尚夜」8／6璀璨登場　針織女王與禪意優人跨界演繹礦山之美

有牌牛仔褲4千塊　「盤嗎？」釣出過來人！曝萬元心得搖頭了

年輕男單攻玉山早餐只吃吐司　一過海拔3千米就暈眩躺平

被聘任公司董事…月薪破百萬！《浪姐》女星遭爆「履歷不實」1年辭職

遭不當飼養！新北5隻品種貓21日抽籤找新家　認養資格一次看

高雄「五甲尾滯洪池光電廠」今啟用　每年可供電達675萬度！

小米最新家電55吋電視1.8萬有找　「寵物餵食器」毛小孩不餓肚

頑皮柴偷溜拆家「物品散落滿地像遭竊」　飼主笑：清蒸還是三杯？

快訊／台中西屯工業區驚傳命案　男子爆頭陳屍大排水溝

冷血韓男！勒斃同居女友「伴屍2天」　用Netflix爽追劇還叫外送

爆下市危機！潤泰雙雄「外界揣測」回應　網見1關鍵嘆：八九不離十

12億重金整修　一窺新竹棒球場新面貌

Netflix推1新收費模式　「共用帳號」加收台幣90元

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

10人花20萬元包車玩澎湖4天　離譜行程曝光

義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了

50歲以上成人　7／22起可打第四劑

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

一夜4次！他激戰3天「下面慘了」急奔急診室

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

台灣在暖區中心！高溫恐破紀錄

50歲以上確診者「符合2條件」才可打第4劑　

統一收購家樂福　熟客求保留1區商品

他揭疫情1現況「戴口罩無意義」！網熱喊：快解禁

鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟選這2處約會

「東京我回來了！」　他PO這照片吸2.2萬讚

更多熱門

相關新聞

賺無良防疫財　每瓶40元賣280慘了

賺無良防疫財　每瓶40元賣280慘了

新竹一名男子在去年5月疫情延燒之時，將每瓶40元的台酒酒精抬價至260元、280元在購物網站蝦皮販售，經公平交易委員會查獲函送檢警偵辦。新竹地院依哄抬防疫物資罪，判男子2月徒刑，易科罰金為6萬元。犯罪所得2960元沒收。

桃園市7／22開設26處社區接種站

桃園市7／22開設26處社區接種站

盧秀燕「超罪惡花生堡」一口塞　照片讓網友笑翻

盧秀燕「超罪惡花生堡」一口塞　照片讓網友笑翻

口罩政策放寬仍需防疫　避免邊走邊吃

口罩政策放寬仍需防疫　避免邊走邊吃

陳時中再度對萬華致歉　她揪一點嘆沒誠意：前指揮官還是離人民很遠

陳時中再度對萬華致歉　她揪一點嘆沒誠意：前指揮官還是離人民很遠

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

《全明星４》完整名單曝光！　

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面