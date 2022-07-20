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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩稱「從台北看高雄」何錯之有？　他氣炸：踩到高雄人紅線

▲▼國民黨中常會提名高雄市長參選人柯志恩 謝褔弘選苗栗縣長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯志恩因日前確診在台北隔離時寫臉書，遭到批評「從台北看高雄」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩因日前確診在台北隔離時寫臉書，遭到批評「從台北看高雄」，她為此反駁何錯之有？真愛高雄，不僅要從台北看高雄，還應從台中和新北市看高雄、從全國看高雄。民進黨高雄市議員林智鴻批評，這是踩到高雄人的紅線，且不斷秀下限。

柯志恩指出，她在隔離期間持續寫臉書關心高雄市政，卻被好事之徒批評是「從台北看高雄」，之所以在台北隔離是因周日晚上從高雄回台北，準備隔日上政論節目，沒想到一早醒來發現確診，確診後就得禁足，閉關期間寫臉書，就被市議員批說是「從台北看高雄」，令人可笑。

柯志恩反駁，就算「從台北看高雄」，何錯之有？真愛高雄，不僅要從台北看高雄，還應從台中和新北市看高雄、從全國看高雄，甚至從世界的海洋城市看高雄，為什麼高雄的城市競爭力不進反退？人口一直流失、生活品質沒有提升，這才是真正愛高雄的人所應關切、在乎的！

林智鴻對此痛批，說出從台北看高雄何錯之有，柯志恩真的踩到高雄人的紅線，而且不斷秀下限。高雄人長久以來用健康在支撐台灣經濟發展，高雄人積極在把工業城市的宿命轉換成使命，高雄人堅韌的生命力常告訴自己，為了自己的家園再苦都要撐下去。

▲▼高雄市議員林智鴻。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲林智鴻說，高雄人最不喜歡聽到用天龍人的觀點來比較高雄，來戰南北。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄人最不喜歡聽到用天龍人的觀點來比較高雄，來戰南北，這是高雄人的個性。林智鴻強調，從鐵路地下化、爭取捷運建設，打造一流的港灣城市，追求衛武營優質的藝術生活，我們不斷追求進步，我們從來不願意跟命運低頭，只有埋頭苦幹，奮力向前，向標竿直跑。

林智鴻最後說，柯志恩在高雄選市長還用天龍國觀點戰南北，真的令人嘆為觀止，要當母雞的柯志恩到底要害死多少國民黨的議員小雞們？

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