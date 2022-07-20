遭陳其邁輾壓！高雄市長最新民調僅獲12.8%　柯志恩說話了

▲柯志恩回應民調看法。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長選戰開打，根據最新民調顯示，現任市長陳其邁以56.4%的支持度，遙遙領先國民黨提名候選人柯志恩的12.8%，以相當懸殊的差距狠甩對手。對於民調看法，柯志恩20日回應，現在距離選舉還有128天，會從12.8％開始，每天往上走1%，繼續加油、繼續努力；陳其邁則說，距離選舉還有一段時間，現階段還是以市政為主。

▲年底高雄市長選戰藍綠對決，由民進黨現任市長陳其邁迎戰國民黨提名柯志恩。（圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

年底高雄市長選戰藍綠對決，由民進黨現任市長陳其邁迎戰國民黨提名柯志恩。根據近日曝光的一份媒體民調顯示，陳其邁以56.4%支持度大幅領先對手43.6%，柯志恩目前僅獲得12.8%選民青睞，另有30.8%選民無法選出任一人。

▲陳其邁以56.4%支持度大幅領先對手柯志恩43.6%。（圖／記者李毓康攝）

對此，柯志恩今天表示，所有民調我們都非常尊重，現在距離選舉還有128天，就從12.8%開始，每天往上走1%，會繼續加油、繼續努力。

▲高雄市長最新民調！陳其邁56.4%創懸殊差距，狠甩柯志恩12.8%。（圖／翻攝自CNEWS匯流新聞網，點圖可放大）

陳其邁上午視察仁武區中山大學暨北側軍備局西營區土地綠美化工程時，對於民調看法，他回應，現階段最重要的事情還是要推動市政，尤其就任兩年，包括說舊火車站回歸中軸線、加緊綠園道開闢，到包括引進高科技的產業像台積電等半導體國際大廠來促進就業，以今天仁武地區的仁武產業園區也都已經開始建廠，再更加速這些共融公園以及運動中心。

陳其邁說，這些其實都是民眾關心的事情，推動市政就是實實在在、加緊行政效率來解決民眾的問題，現在我們關心的還是市政，其實民調，這個都離選舉還有一段時間，現階段還是以市政為主。