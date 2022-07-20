藍、白支持度加起來仍輸綠　柯文哲：民進黨現在是「最強勢品牌」

記者袁茵／台北報導

台灣民意基金會19日發布政黨支持傾向民調，民進黨獲34.2％支持度，穩占第一大政黨寶座，國民黨、民眾黨則雙雙落在14.9％，共享第二大政黨之位。面對國民黨與民眾黨加起來仍不敵民進黨，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，民進黨現在就是「最強勢品牌」，讓他領教到國家機器完全控制媒體時的威力有多大。

▲台北市長柯文哲視察信義線東延段工程銜接象山站隧道貫通。（圖／記者袁茵攝）

針對台灣民意基金會最新民調顯示，民進黨獲34.2％支持度，就算國民黨、民眾黨加起來仍沒民進黨支持度高，柯文哲20日視察義線東延段工程銜接象山站隧道貫通時回應，「這本來就是這樣啊！」

柯文哲提及，現階段國民黨加民眾黨還是小於民進黨，「民進黨現在是最強勢的品牌，特別在媒體全部掌握後一言堂，這也沒辦法，讓我們領教到用國家機器完全控制媒體時，威力有多大。」

另外，關於外界質疑信義線東延段是前市長郝龍斌時期的規劃，柯文哲兩屆任期的捷運政績掛蛋？柯文哲回應，捷運從規劃到完工不會在8年內完成，通常都是一棒接一棒，信義線東延段在他任內開工、萬大線一期也是他任內開工，而東環段也是在其任內完工，捷運是很長期的，現在最重要的是環狀線北環、南環與東環，不過捷運每一段都超過8年，一棒接一棒蓋完就對了。

至於郝龍斌批評柯文哲讓台北市8年空轉？柯文哲先是笑了幾聲後強調，不是每個人的問話都要回應。