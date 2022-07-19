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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

敗部復活！曾獻瑩擬披藍袍戰大安文山　要替「母雞」蔣萬安搶教會票

▲▼下一代幸福聯盟記者會-曾獻瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲下一代幸福聯盟前理事長曾獻瑩。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

北市首長選戰砲火猛烈，也連動影響「小雞」市議員選情，近日傳出國民黨在大安文山區將有新布局，除現有提名8席外，要報准初選意外落馬的下一代幸福聯盟前理事長曾獻瑩參選，據指出，黨中央認為提名曾能為「母雞」蔣萬安爭取教會票，為北市首長選戰投下變數。

年底九合一大選將至，除縣市首長外，議員選戰也格外激烈，在北市第六選區（大安文山），應選13席議員，而國民黨上屆提名8席上7席，在前議員羅智強為爭取桃園市長提名辭職後，現任剩下6席，加上此次初選通過的新人楊植斗、高揚凱，年底九合一大選同樣提名8席，但若曾獻瑩也披掛上陣，可能壓縮國民黨票源，讓藍營議員選情受到不小衝擊。

在5月的國民黨台北市大安文山區市議員初選中，曾獻瑩雖獲33.678％支持，在5位初選參選人中名列第一，但經青年加權制度調整卻落到第三，僅以0.289百分點之差未通過初選，敗給100%加權的楊植斗、80%加權的高揚凱。

初選落敗之際，曾獻瑩就曾大嘆敗給加權制度，如今「敗部復活」也將衝擊議員選情，除原始民調高外，曾獻瑩更獲得在地立委賴士葆大力推薦，但反同色彩鮮明的曾，能為當初投下同婚贊成票的蔣萬安搶到多少票仍有待觀察。

第六選區（大安文山）：應選13席，現任13席

民進黨：簡舒培（現任）、王閔生（現任）、趙怡翔（口譯哥）、陳聖文（英系、殯葬業二代）、詹晉鑒（在地里長）

國民黨：李柏毅（現任）、徐弘庭（現任）、鐘沛君（現任）、陳錦祥（現任）、王欣儀（現任）、耿葳（現任）、楊植斗（羅智強辦公室）、高揚凱（文山福興宮主委兒子）

無黨：林穎孟（現任）

社民黨：苗博雅（現任）

時代力量：林泓泰（大安文山區主任）

新黨：林岳龍（李慶元辦公室主任）

民眾黨：張志豪（義消隊長、民航機長）、張幸松（前民進黨員）

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