美前國防部長提男女皆兵引熱議　徐巧芯：我去年就提過

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／攝影中心攝）

記者蔡佩珈／台北報導

美國國防部前部長艾斯培（Mark Esper）日前訪台，建議台灣男生、女生都應服兵役1年，引起外界熱議。台北市議員徐巧芯20日透過臉書發文表示，她早在去年4月就提出男女皆兵主張，當時遭民進黨及其支持者批評「居心叵測」，如今美國人提起同樣主張，態度卻十分客氣。

艾斯培率領「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團來台，19日於外交部舉行記者會時，針對台灣國防政策提出4項建議，包括應該要增加國防預算、強化不對稱作戰、義務役兵役應延長一年以上，並加強後備軍人動員能力。

艾斯培也建議，台灣男生、女生應服役1年，他會這樣說是因為在美國國防脈絡中，服役是男女性都有，「如果中國發動戰爭侵略台灣，攻擊對象是台灣所有人，不分男女老幼，台灣男女老幼全部都必須要站起來捍衛自己性命。」

對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府沒有評論，但感謝艾斯培對於台灣長年的支持，及對台灣國防的關心和重視。至於義務役役期，國防部就各方意見進行評估中，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，有效應對現代戰爭的需求。

徐巧芯則說，她去年4月提出台灣義務役役期應該拉長、男女皆兵、面對後備兵力不足問題等3項主張，當時民進黨從民代到側翼，紛紛罵自己居心叵測，立委林靜儀甚至要她「簽下去」。

徐巧芯表示，現在艾斯培來台灣訪問提出一樣的主張，民進黨從上到下態度卻是非常客氣，總統府還感謝艾斯培對台灣國防的關心，不禁想問林靜儀等人為何不向對方說，沒簽下去就沒資格對台灣指手畫腳？

徐巧芯強調，她是台灣人、是台灣的政治人物，民進黨說自己不能，也不該對國家的政策發表意見，美國人卻可以指指點點。民進黨邏輯就是簡單粗暴，同一件事情若是國民黨提，一定往死裡打，認為對方是中共同路人；若是美國人提，就是感謝再感謝。