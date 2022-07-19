柯志恩解隔離回歸了！喊話陳其邁準備接招　別老認為她看衰高雄

▲柯志恩確診解隔離後重返高雄，首度露面。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前確診，在台北進行7天居家隔離，今（19）日解隔離後重返高雄，準備重新整理選戰腳步。她喊話現在執政的陳其邁市長「準備接招」，來個良性競爭，對於她提出的政見，只要對高雄不利，就很膝蓋式認為這是一種看衰高雄，歡迎陳來指正，一來一往才是可以讓高雄更好的行動跟措施。

柯志恩上周一確診，今天是解隔離後的第一天，她重返高雄來到國民黨高雄市黨部，首先先感謝各位對她的關心。她說，其實自己第5天就呈現陰性，但一切都符合防疫規矩，未來一周還是在自主管理期間，不過從隔離到現在，她的工作都沒有間斷過，每天不斷開會、視訊。

▲柯志恩會跟工作團隊重新整理腳步，希望能夠把整個選戰節奏變得更快速、精準。（圖／柯志恩團隊提供）

未來7天自主管理期間，柯志恩安排許多在地小組會議，強調會跟工作團隊重新整理腳步，希望能夠把整個選戰節奏變得更快速、精準，但最重要的是希望能夠趕快結束這14天，讓全部高雄市民可以從早到晚看到她，讓更多人認識到柯志恩。

柯志恩提到，在她隔離當中有透過臉書發表對目前政策看法，她認為進步的政黨對於挑戰者提出的任何數據，且來源都是有所根據、在公開平台可以看到的公眾數據提出看法，不應該她提出數據後，只要對高雄不利，就很膝蓋式認為這是一種看衰高雄。

▲柯志恩在臉書提出數據批評陳其邁「推社宅慢半拍」。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩說，我們不是只從高雄看高雄，而是要從全台灣、世界來看高雄。她會持續透過不同管道，把她所看到的數據，以及如何可以讓高雄變得更好的政策紛紛提出來。

最後，柯志恩也點名目前執政的陳其邁市長準備接招，希望來個良性競爭，對於她提出的部分，也歡迎市長來指正，一來一往才是可以讓高雄更好的行動跟措施。