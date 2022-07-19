2022五合一大選剩4個月　雲林縣選務員還缺1022人

▲雲林縣617個投開票所共需1萬1723人，還不足1022人，各公所仍在招募中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022五合一選舉於11月26日進行投開票，雲林縣府民政處統計，全縣選舉人數56萬4444人，共設置617個投開票所，選務工作人員需求為1萬1723人，其中管理員7404人，目前已招募6382人，尚缺1022人，民政處表示，有意願者年滿18歲、完成3劑疫苗接種，可向各公所登記。

雲林縣政府民政處副處長、選委會總幹事陳良駿指出，依規定每一投開票所需19名選務工作人員，包括主任管理員、主任監察員各一人，管理員12人、監察員4人及警衛1人。其中管理員負責工作，包括點選選票、確認選舉人身分、發選票、開票唱名、記票等，依規定參加選務工作人員可以補假2天，另工作費主任管理員3800元、主任監察員3100元、管理員2500元、監察員1800元。

陳良駿表示，雲林縣20鄉鎮市共有617個投開票所，共需1萬1723人，其中管理員7404人，目前各公所已招募6382人，包括教職員有1197人、公務員2570、一般民眾2615人，還不足1022人，各公所仍在招募中。

陳良駿表示，2022五合一選舉11月26日投開票，選出雲林縣長、縣議員、20鄉鎮市長及代表、村里長等人選，另有憲法修正案公投。陳良駿也透露，管理員難招募的原因包括工作繁重易衍生糾紛、感染COVID-19風險，皆是讓人卻步原因。

雲林縣政府民政處表示，做事有責任感且年滿18歲、非現役軍人、完成三劑疫苗接種，有意擔任投開票所管理員的民眾可向各鄉鎮市公所登記。

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