雲林挖筍嬤遺體尋獲！距失聯地僅500米　保安林迷航事件頻傳

▲雲林崙背鄉採筍婦人失蹤，共出動警義消、村民逾百人集搜救犬進行搜救，今日下午找到已失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林崙背鄉17一名林姓婦人採筍失蹤，消防署特搜隊中區分隊調派2人與3隻搜救犬加上警義消及熱心民眾共上百人昨搜索一日未果，今（19）日上午再度出動警義消30餘人、村民14人、搜救犬4隻投入搜救工作，於14時許找到林婦，但已不幸身亡，遺體交由家屬處理。

▲雲林崙背鄉採筍婦人失蹤，共出動警義消、村民逾百人集搜救犬進行搜救，今日下午找到已失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

崙背鄉75歲林姓婦人17日清晨6點與另3名婦人結伴到「洲仔」保安林採集野生麻竹筍，期間3人先行離開，林婦獨留竹林，約9時許家屬見其未返家有異隨即與警方展開協尋，至深夜21時無所獲，隔日動員上百人及3隻搜救犬亦尋無林婦下落。今日再度出動警義消30餘人、村民14人、搜救犬4隻前往竹林現場持續搜索，終於下午14時許於距失聯地約500公尺處找到林婦，但已不幸身亡。

據了解，該竹林為公有保安林長有大片野生麻竹筍，附近居民經常常前往摘採，多年前曾發生過民眾於竹林內走失迷航事件，附近居民指出，當時一名男子家屬指出父親於竹林失蹤，亦出動上百村民警義消尋人，找了數小時因夜深放棄，但離奇的是失蹤的父親竟比他早一步返家，並訝異說，沒有聽到喊叫聲，最後雖平安落幕但引起當地民眾安全意識，之後都會結伴前往。

▲雲林崙背鄉名老婦採野筍失蹤，該林地廣達10公頃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



當地民眾表示，進入樹林後低頭挖筍，可能因此容易暈眩，而竹林內環境四周都一樣，辨識度太低，如果沒有結伴前行，真的容易迷航走不出來。雲林縣消防局表示，該林地面積達10餘公頃，竹林茂密、搜尋不易，因此特別請消防署特搜隊中區分隊協助，今日調派4隻搜救犬到現場支援。

警方呼籲，該保安林雖為開放林地，民眾前往應結伴並注意自身健康狀況，攜帶手機保持通訊，以維自身安全。

▲雲林崙背鄉洲仔保安林為開放林地，民眾前往應結伴挖筍務必注意自身健康狀況，即保持對外聯繫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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