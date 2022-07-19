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解決泌尿問題　台大雲林分院「婦女泌尿及骨盆重建中心」

▲台大雲林分院婦產部張廷禎主任近一年內已完成47例骨盆重建手術，今日「婦女泌尿及骨盆重建中心」舉行揭牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台大雲林分院婦產部張廷禎主任近一年內已完成47例骨盆重建手術，今日「婦女泌尿及骨盆重建中心」舉行揭牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林早期為務農社會，不少婦女在懷孕、產後協助務農疑因「長期蹲姿」，加上產後未充分休息，導致在生產過程中陰道及子宮的組織損傷無法完全康復，種下日後尿失禁及骨盆器官脫垂的遠因。台大雲林分院婦產部張廷禎主任近一年內已完成47例骨盆重建手術，今（19）日「婦女泌尿及骨盆重建中心」舉行揭牌。

台大醫院雲林分院「婦女泌尿及骨盆重建中心」主任張廷禎專精於婦女泌尿障礙、尿失禁、骨盆器官脫垂等問題，為「婦女尿失禁及骨盆脫垂同步懸吊手術系統」的發明人，其研究成果是現今許多治療準則的重要參考。骨盆重建手術技術更享譽國際，所設計的骨盆器官/組織強化性人工網膜，亦獨步世界，迄今已取得台灣、日本、中國、美國及巴西等多國專利。

▲台大雲林分院婦產部張廷禎主任近一年內已完成47例骨盆重建手術，今日「婦女泌尿及骨盆重建中心」舉行揭牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台大醫院雲林分院「婦女泌尿及骨盆重建中心」今日正式揭牌，採購尿動力學檢查儀，並添購雲林地區第一台婦科雷射治療儀。（圖／記者蔡佩旻攝）

婦產部主任張廷禎表示，婦女骨盆器官脫垂是婦產科常見的疾病，其症狀會使得婦女的子宮、膀胱、直腸等內臟器官，由陰道的孔洞位移脫落出來，進而產生頻尿、漏尿，以及排尿、排便困難等症狀。根據統計，自然生產2胎以上，尤其超過60歲的婦女，終其一生發生骨盆器官脫垂風險為10～20％，且生產次數越多者，其風險越高，而發生尿失禁發生率，更可達 20～50％。

張廷禎主任指出，目前治療方式，包括行為療法、骨盆底肌肉訓練治療、局部藥物治療、使用子宮托，或是手術治療，中重度者則建議手術。台大醫院雲林分院「婦女泌尿及骨盆重建中心」今日正式揭牌，採購尿動力學檢查儀，並添購雲林地區第一台婦科雷射治療儀。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明表示，張廷禎主任於2021年來到雲林分院成立婦女泌尿中心，並擔任婦產部主任，讓雲林分院的婦科、產科、婦女泌尿科、生殖中心等步上軌道，張主任未來也會持續培育雲林分院婦產科的生力軍，將他豐富的實務經驗與婦產科研究成果繼續傳承下去，讓雲林在地的婦女朋友們能夠更加健康。

▲台大雲林分院婦產部張廷禎主任近一年內已完成47例骨盆重建手術，今日「婦女泌尿及骨盆重建中心」舉行揭牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張廷禎主任為「婦女尿失禁及骨盆脫垂同步懸吊手術系統」的發明人。骨盆重建手術技術所設計的骨盆器官/組織強化性人工網膜，亦獨步世界，迄今已取得台灣、日本、中國、美國及巴西等多國專利。（圖／記者蔡佩旻攝）

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