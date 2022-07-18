雲林+450！新增1確診死亡個案累計236例　其中逾80歲者佔6成2

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（18）日新增450例本土確診個案，分別為分別為斗六80例，虎尾78例，斗南39例，西螺28例，崙背、土庫23例，麥寮、北港、台西20例，莿桐18例，古坑16例，元長12例，四湖、林內10例，大埤、二崙、褒忠11例，水林9例，口湖6例，東勢5例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋450例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增450例確診個案中，年齡分布在未滿1-94歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有603人、確診者居家照護在管中有3878人。統計至7月17日止5-11歲兒童已有3萬1108人完成COVID-19疫苗第1劑接種，第2劑已2萬1241人完成接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲111年度統計本土累計確診數共77607例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共77607例，其中累計236例為死亡。今日新增1例死亡確診個案，為80多歲女性，於7/13死亡，有骨質酥鬆病史，已完整接種COVID-19疫苗，經由疾管署判定今日公告。

雲林18歲以上Novavax疫苗自7月8日開打以來，累計已有1241人接受接種。截至7/17，雲林縣COVID-19疫苗接種全人口涵蓋率第1劑為88.8%、第2劑為83.1%、第3劑接種率68.1%；65-74歲長輩第3劑疫苗接種率為76.1%，75歲以上長輩第3劑疫苗接種率為61.2%，呼籲65歲以上長輩以及患有免疫不全的民眾，若第3劑疫苗接種滿5個月以上，請務必儘速接種第4劑疫苗。

▲雲林縣累計236確診死亡案例分析，80歲以上長者佔6成2。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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