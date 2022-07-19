南投縣兒童及少年福利館9月底啟用　可收托40名0至2歲嬰幼兒

▲南投縣長林明溱視察完工後的集集公共托育家園。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣兒童及少年福利館興建工程已完成，預計將於9月底啟用；縣長林明溱表示，已指示縣府社會及勞動處加強工程點檢，務求完善周延，並儘速尋求優質托育協力單位，提供0至2歲幼兒托育服務，以減輕青年家庭負擔。

林明溱18日上午主持縣務會議，指出為協助年輕的雙薪家庭解決幼兒照顧難題，近年來積極落實友善公共托育福利服務，推動南投市、竹山鎮及集集鎮等3處社區公共托育家園，並投入約6千萬經費於南投市興建兒童及少年福利館，提供0至5歲嬰幼兒更安全舒適托育照顧環境，減輕育兒家庭負擔，進而鼓勵年輕家長安心樂意增產報國、養兒育女。

社會及勞動處長林志忠說明，兒童少年多功能福利館，位址在南投家扶中心對面，面積1296平方公尺，1樓為辦公室並設置戶外休閒空間、三興里社區活動中心，2樓為社會福利服務中心，3樓公設民營托嬰中心，可照顧40名的0至2歲嬰幼兒。

縣府表示，兒童及少年福利館目前興建工程已完工，預計可於9月底正式啟用，托嬰中心也已完成協力單位甄選作業，正積極加緊籌備中，對年輕家長有幼兒托育需求者想必是一大福音，未來會持續於各鄉鎮尋找合適的閒置廳舍，推動托嬰中心或社區公共托育家園，使全縣托育政策更臻完善。