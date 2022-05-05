黃偉哲授證首張居家托育守護標章 台南市提供家長安心送托

▲台南市長黃偉哲在社會局長陳榮枝陪同下，到居家托育人員家中，為孩子的托育環境把關，並頒發第一張「居家托育守護標章」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著COVID-19疫情升溫，台南市政府訂定托嬰中心及居家托育人員暫停服務標準，並發給施打3劑疫苗之居家托育人員守護標章，讓家長能安心送托，台南市長黃偉哲在社會局長陳榮枝陪同下，到居家托育人員家中，為孩子的托育環境把關，並頒發第一張「居家托育守護標章」。

黃偉哲市長逐一檢視居家托育人員，是否有落實疫情指揮中心發布之針對居家保母防疫作為注意事項，如家中須備有耳溫槍、酒精等防疫用品外，也需設有充足洗手設備及隨時補充乾洗手液或肥皂等洗手用品，並備有訪客紀錄，記載來訪日期、訪客姓名、聯絡資料等資訊，提供來訪人員做填寫，以減少幼兒感染之風險。

市長黃偉哲表示，居家托育守護標章，是托育人員已接種COVID-19第3劑疫苗，感謝托育人員打造安全優質的托育環境，南市府會持續加強宣導，希望未施打第3劑之托育人員盡快施打疫苗，若無法完整施打第3劑者，也需每週進行快篩，始得提供服務，南市府會在有限的快篩量能優先配送，讓家長能安心送托，幼兒也能在安全的環境中平安長大。

黃偉哲強調，依據中央衛生福利部疾病管制署公布，4月27日起取消實聯制，現行戴口罩等防疫措施，仍維持至5月31日，提醒市民朋友務必維持戴口罩、勤洗手、勤消毒，也呼籲市民踴躍下載及使用「台灣社交距離APP」，保護自己，也保護他人。

社會局指出，由於疫情升溫，台南市居家托育人員照顧幼兒的責任重大，除了打造安全無虞的托育環境外，也盡量減少出入人多的地方，若同住家人正在居家隔離、居家檢疫、自主健康管理，不能提供服務，以保障及維護自身與受托幼兒健康。

另外，社會局也責請4區居家托育服務中心，協助居家托育人員要落實相關防疫作為，以降低幼兒染疫之風險，並審核已打滿3劑符合資格之居家托育人員發給「居家托育守護標章」，作為家長選擇居家托育人員之參考。有關相關資訊家長可洽南市各區居家托育服務中心諮詢，第一區居家托育服務中心(06)208-8362、第二區居家托育服務中心 (06)247-2061、第三區居家托育服務中心(06)303-5053、第四區居家托育服務中心(06)635-3728。