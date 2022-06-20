台南發生3起托育嬰死亡悲劇　林燕祝要求托育中心收回自辦

▲台南市議員林燕祝總質詢痛批，台南2個月內發生3名在托育中心接受保母托育的嬰兒死亡悲劇，她要求市府將勞務委託托育服務中心收回自辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市議員林燕祝總質詢痛批，少子化已是嚴重國安問題，台南卻發生2個月內3名在托育中心接受保母托育的嬰兒死亡悲劇，其中一對新手父母因疫情才登記結婚，9天後卻喜事變喪事，情何以堪，她要求市府將勞務委託托育服務中心收回自辦。

林燕祝並要求訂定嚴謹的托育服務中心管理細則，絕不許保母超收以保護脆弱的小寶寶。

林燕祝詢問黃偉哲市長，為台南市的托育中心打幾分？黃偉哲市長說75分。林燕祝難過的說，今年接連接到2起托育嬰兒死亡陳情案，嬰兒父母痛哭陳情台南體制出了問題，其中一對嬰兒父母才因疫情延後婚期，誰知才結婚9天就喜事變喪事，她進一步了解才知台南市兩個月內有3名嬰兒因保母照顧而死亡。

林燕祝痛批，問題就出在保母超收，嬰兒夭折市府幫兇，一位保母只能照顧2位嬰兒，出事的保母卻是1人照顧5名嬰兒，陳情案分別發生在2022年2月，4個月大嬰兒直接死亡原因為呼吸衰竭、窒息、溢奶且嗆入呼吸道；2022年4月8個月大嬰兒，勞務委託個案訪視日期，居然是嬰兒死亡後才去訪視，有何意義？



林燕祝說，中央委託各地方縣市成立勞務委託托育服務中心，之前訂定舊的居家托育管理實施原則要求，專職訪視輔導員，確實執行新收托訪視，訪視重點應包含，保母人員收托狀況，如發現有幼兒照顧不周或不力情境，應立即輔導，並加強訪視，如未改善則評估保母人員退出社區保母系統事宜，舊的辦法雖然只是行政法規卻規定詳細，誰知改成新的居家式托育服務提供者登記及管理辦法，卻讓托育中心和保母有機會超收嬰兒，如果要訪視還會訪前告知，保母早就將超收嬰兒藏匿起來，社會局這樣能查到甚麼？

林燕祝表示，發生托育嬰兒死亡事件，她跟社會局調資料，社會局用兒少法規避，為何不主動公開，議員要資料根據法院判決，只要被害人姓名用代號記載即可保護被害人，個資法第一章第一條更規定，為規範個人資料蒐集處理及利用，以避免人格權受侵害，並促進個人資料之合理利用，政府資訊公開法第二章政府資訊之主動公開，第六條規範與人民權益攸關之施政措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。

林燕祝說，台南市勞務委託托育服務中心共分四區承辦，第一區由彭婉如基金會負責，負責區域為東、南、安平、仁德4區10名工作人員，557名保母，2021年採購金額約610萬元，2022年工作人員人數不減，保母532人，採購金額754萬元左右，第二區由崑山科大承辦，負責北、中西、安南、七股、西港、安定等共6區8名工作人員，2021年保母人數489人採購金額474萬元，今年工作人數增1人，保母人數501人，採購金額693萬，第三區和第四區都由繡愛希望教育關懷協會負責，第三區區域包含新化、左鎮、永康、歸仁、龍崎、關廟、新市和山上8區，9名工作人員，保母人數去年563人採購金額545萬元，今年保母人數557人，採購金額599元，第四區包含新營白河等19個區，工作人員6人保母人數329人採購金額378萬，今年保母人數327人採購金額438萬元，2021年1年保母人數為1938人，工作人數33人，採購金額為1998萬，今年工作人數多1人，保母人數減少總數有1917人，採購金額為2485萬。林燕祝強烈要求台南市政府應將托育服務中心收回自辦，收回自辦前並先嚴格的訂定托育服務中心管理細則，來保護小寶寶讓他們健康的成長。

對於林燕祝關心居家托育服務中心成效，並建議市府能自辦托育中心，社會局表示，居家托育服務中心工作內容包括托育人員之輔導、監督、管理及檢查、托育人員投保責任保險、督導、協助托育人員每2年健康檢查1次、托育人員在職訓練課程、督導托育人員定期辦理嬰幼兒發展篩檢，並進行通報及處理等等。至於訪視項目內容，則有關心收托狀況與收托幼兒成長情形、進行新收托訪視，了解新收托幼兒適應情形等。

市長黃偉哲回應，收回居家托育服務中心並改為自辦不是萬靈丹，台南市會參照其他縣市辦理方式，也會更加嚴格地管理台南市居家托育服務人員。社會局長陳榮枝表示，目前中央希望地方的居家托育服務中心能委辦，是否自辦將再研議。社會局也指出，依據《兒童及少年福利與權益保障法》第25條規定：「直轄市、縣（市）主管機關應辦理居家式托育服務之管理、監督及輔導等相關事項。」及第26條規定:「直轄市、縣（市）主管機關為辦理居家式托育服務提供者之登記、管理、輔導、監督及檢查等事項，應自行或委託相關專業機構、團體辦理。」因此，目前全國22個縣市僅有連江縣政府自行辦理居家保母管理輔導（僅6名保母），其餘21個縣市均委託專業團體辦理。

黃偉哲市長說，每一條生命都很寶貴，收回自辦不是萬靈丹，會參考其他縣市怎麼做比較好，會更加嚴格管理。