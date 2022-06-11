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父母笑擁「托育三寶」　幸福樂活在台中

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲台中「托育三寶」提供充沛的育兒資源，讓孩子快樂成長，也減輕父母的負擔，換來更多快樂與笑容。（圖／臺中市政府新聞局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

想帶孩子外出走走，擔心兒童活動場所有限、友善親子空間也不夠，是不少爸媽的困擾，尤其小小孩若是怕生，對不熟悉的環境感到緊張，情緒一來就鬧脾氣，更是令人不知所措，連大人都抓狂。政府鼓勵生育，只是現代人生活壓力大，要忙著賺錢養家，又要花時間陪伴小孩，除了感嘆養兒育女不容易，也沒有動力再生下一胎，不過對於台中爸媽來說，減輕負擔卻很有感，因為有「托育三寶」作為育兒支柱，為6歲以下小朋友提供安全舒適的快樂環境，在笑容中共享幸福的美好時光。

為了讓台中年輕人敢生、好養，而且是快樂養，台中市從宜居的幸福城市再進化成笑容富翁城市，陸續推動公托公幼倍增計畫、托育一條龍方案、擴大育兒津貼、平價托育等各項服務，提供多元豐富的育兒資源與環境，積極建立孩子快樂天堂，也樂當爸媽的神隊友，目前在市區、山線、海線、屯區，就有12間親子館、10處托育資源中心，以及托育資源行動車貼心把育兒資源送到偏鄉和社區，「托育三寶」不僅提升服務量能，也兼顧城鄉均衡發展，學齡前兒童得到完善照顧之外，更重要的是，家長可以一起陪伴成長，與小孩有更多交流互動。

自從各地親子館開幕啟用後，因館內設有遊戲活動空間，並依不同年齡幼兒的需求量身打造爬行區、探索區等，讓0～2歲新生兒或2～6歲學齡前兒童，可以盡情伸展跑跳，是不少台中地方爸媽大推放假溜小孩的好去處，成為現在高人氣的室內親子景點。除了放心與孩子共玩，還可以參加抓周、慶生會、嬰幼兒課程，以及每季舉辦的親子DIY手作或親職教養講座，尤其男性照顧者帶孩子入館的比例越來越高，特別針對男性開設限定的親子課程，一開放報名，名額幾乎秒殺，相當搶手很受歡迎，就有位爸爸唱起「一閃一閃亮晶晶…」，一邊幫小朋友按摩，在課堂中耐心與孩子互動，畫面可愛又溫馨。除了透過多元內容帶來新鮮感，館內也提供圖書與教玩具借用服務，既能滿足幼兒們的好奇心，又能省下荷包，而這些資源通通都是免費，更是吸引親子們去了再去的一大原因。

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲▼親子館空間寬敞、溫馨舒適，並有遊樂設施讓小朋友盡情的玩，親子同樂交流互動拉進彼此距離。

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

從旗艦型的南屯親子館到全台海拔最高的和平親子館，每間親子館各有特色，讓幼兒收穫不同學習，例如后里親子館結合在地文化與大自然，以石虎森林遊樂園為主題，打造結合繪本與大自然的遊戲環境，並將多元文化與親子活動或課程融合，安排不同異國特色文化及民俗節慶；大雅親子館利用館舍旁空地，規劃小小農園，設計「食尚小鋤師」課程，帶親子體驗種植並認識當季蔬果，過程中一起觀察生長變化和生態環境，最後還能採收帶回家。

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲后里親子館結合在地文化與大自然，以石虎森林遊樂園為主題打造。

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲▼大雅親子館設計「食尚小鋤師」課程，讓親子體驗種植當季蔬果。

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

入館不只要玩好玩滿，育兒之路總是充滿挑戰，經驗不足的新手爸媽或照顧者遇到問題時，便可向駐館教保老師進一步諮詢，另也有兒童發展篩檢，平時工作人員會觀察遊戲區幼兒、課程幼兒發展狀況，進一步與家長討論，邀請專業的治療師至館內進行篩檢，提供居家教養建議。大雅親子館老師就敏銳察覺到一位2歲多小女孩的發展需留意，主動關心詢問後，從家長得知孩子從小療育的歷程，但在踏進來館舍後，發現這裡沒有異樣的眼光，多了一份溫暖與關懷，也就更有信心帶孩子到社區使用公共資源。

考量到部分地區資源較不足、民眾交通不便親自到館，親子館有不同作法，就是主動出擊走到戶外，擴大托育服務範圍，只要哪裡有需求，就派出「托育資源車」深入各社區巡迴，甚至是開進石岡、東勢、和平山區等偏鄉部落，借用當地公所、衛生所、醫院、圖書館等空間，提供館內課程活動及圖書、教玩具借閱服務，並有專業老師協助諮詢、不定期辦理推廣宣導活動，方便民眾就近使用相同的育兒資源，若是企業單位有育兒需求，也可提出駐點申請，不管是工作及育兒，讓家長都能一併兼顧。

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲▼托育資源車深入各社區，也開進偏鄉部落如和平山區，擴大托育服務範圍。（資料照片，疫情前拍攝）

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

而像是北屯、潭子、南區、東勢、西區、東區、大肚、中區、清水、梧棲等地區，雖然未設置親子館，但陸續增設「托育資源中心」，主要服務內容包括：育兒諮詢服務、親子活動、入館遊戲、親職教育、社區宣導、資源連結、兒童發展篩檢，等於是小型親子館，館舍也各具特色，位於台鐵精武車站正下方的東區托育資源中心，因為方便坐火車直達，將來有計劃與台鐵合作辦理小小站務員體驗活動；北屯區托育資源中心團隊素有特教早療相關領域服務經驗，並致力推廣特殊兒童社區的融合活動，除了每堂課保留10%為特殊生名額之外，還結合手語課程，讓孩子們知道人際交流方式不只有口說而已，手語也是一種國際性語言。

適時從旁協助也讓陪伴的爺奶、媽媽樂見孩子成長。1歲多的小星（化名）經常到東區托育資源中心，他的臉上也時常掛著笑容，卻不太開口說話，喜歡用手「指」來表達需求，於是中心人員建議奶奶先引導孩子用口語表達，再滿足他的需求，等小星下次來到中心後，發現他開始會說「老師」、「謝謝」，還能清晰的叫出「阿公」、「阿嬤」，不再只是依賴肢體語言。北屯區托育資源中心也分享，原本有一位內向害羞的小朋友，幾乎常常黏在媽媽身邊，在家長與老師帶領互動及鼓勵下，不但自己主動提出想來上課，也願意跟著大家一起參與活動，看到孩子的轉變，媽媽也很開心。

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲▼東區托育資源中心位於台鐵精武車站正下方，方便家庭坐火車直達中心。

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

台中「托育三寶」親子館、托育資源中心、托育資源車（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲北屯區托育資源中心致力推廣特殊兒童社區的融合活動。

不管是共玩、共遊、共學、共讀，孩子在成長階段最需要家長陪伴，台中市給予全方位協助，打造友善育兒環境，家中有0～6歲學齡前嬰幼兒，可以多多利用這類育兒資源，親子館服務時間為週二～週日早上9:30～11:30、下午1:30～4:30，但疫情期間僅接受網路預約，且隨時滾動調整入館人數及開放時段，將依各親子館現場實際狀況而定，在體驗之前，可先至「臺中市育兒資源網」查詢；托育資源中心服務時間為週二～週六 早上9:30～11:30、下午1:30～4:30，托育資源車則是不定期出現，詳情亦可參考「臺中市育兒資源網」。

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