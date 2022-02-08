黃偉哲積極推動南市公托普遍化　台南永康首間公共托育家園熱鬧開幕

▲台南市永康區永埔公共托育家園，由市長黃偉哲及社會局長陳榮枝等人共同揭幕，為台南市公托普遍化再添新的里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為提供市民優質友善、平價托育服務，並支持家庭照顧兒童，減輕家長經濟負擔，台南市社會局於全市規劃佈建社區公共托育家園，永康區永埔公共托育家園於8日上午啟用，由市長黃偉哲及社會局長陳榮枝等人共同揭幕，為台南市公托普遍化再添新的里程碑。





市長黃偉哲表示，為了因應少子化趨勢，提供家長養育及教育上的支持與協助，達到台南「好生好養」的目標，台南市政府積極設置公共托育家園，讓將孩子送托的爸媽能安心打拼，當年輕爸媽最強有力的依靠。永埔公共托育家園，委託社團法人台南市繻愛希望教育關懷協會，將活動中心的空間重新設計規劃成「家」的氛圍，讓每個送托幼兒來到家園時，不會感到陌生，如同在家的熟悉感覺，共同來營造社區照顧與家庭親子關係的融合型服務。





黃偉哲進一步指出，台南市一直積極致力於提供多元化的托育模式，除佈建公共托育家園外，亦積極推動準公共化托育服務。在新生兒生育獎勵金方面，第1名子女提供1萬、第2名為1萬2000元、第3名及第4名各3萬元、第5名以後則提供5萬元。除了生育獎勵金外，還提供0至5歲子女育兒津貼， 0至2歲公托補助提高1千元，2至5歲公共化幼教費用降低1千元，加上公托家園的推動等政策，就是希望來獎勵生、協助養、好好教。南市府將持續針對友善托育政策應用多面向計畫，致力打造安心育兒環境，營造台南成為願生能養的友善城市。





社會局長陳榮枝表示，永埔公共托育家園除了提供優質專業照顧服務外，為營造家長安心、幼兒安全的托育環境，家園托育人員都已完成COVID-19疫苗接種，除每日收托前確實量測體溫，注意健康狀況，也按照衛福部頒布的「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」進行健康監測計畫，建立異常追蹤處理機制。





社會局說明，永埔公共托育家園位於埔園龍埔里活動中心2樓，以類似家庭照護模式，由4名托育人員照顧12名2足月至未滿2歲之嬰幼兒，收托時間為週一至週五早上7時30分至下午5時30分，每名受托幼童每月托育費用1萬元，並依家庭經濟狀況及家中兒童數每月補助4000元至1萬元，以落實「0到6歲國家一起養」政策。