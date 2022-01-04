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全台首家公辦夜間托育招生　歡迎台南市民踴躍報名

▲台南市長黃偉哲積極推動友善育兒環境，社會局將於善化區成立夜間托育型態的公共托育家園，讓夜間工作的家庭能安心送托，成為父母育兒與教養路上重要的陪伴者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲積極推動友善育兒環境，社會局將於善化區成立夜間托育型態的公共托育家園，讓夜間工作的家庭能安心送托，成為父母育兒與教養路上重要的陪伴者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極推動友善育兒環境，台南市政府為了提供市民良好的托育資源，致力於提供多元化托育模式，因此社會局將於善化區成立夜間托育型態的公共托育家園，讓夜間工作的家庭能安心送托，成為父母育兒與教養路上重要的陪伴者。

社會局表示，「善化區東關公共托育家園」位於內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊及台南市第二服務站合署辦公廳舍1樓，善化區因為南科進駐，居民生活多元化，當地生活型態同時受到南科帶來的高科技產業影響，和傳統農業聚落大相逕庭，為因應有夜間托嬰需求的家庭，在市府及區里人士的努力下，積極尋覓合適場所建置。

善化區東關公托家園夜間照顧模式將由6名托育人員輪班照顧12名2足月至未滿2歲之嬰幼兒，收托時間為週一至週五晚上10時至不超過翌晨9時，每名受托幼童每月托育費用15000元，並依家庭經濟狀況及家中兒童數每月補助4000元至1萬元，大大減輕家長育兒負擔，讓家長安心工作。

即日起善化區東關公共托育家園將進行招生報名作業，收托資格為2022年1月27日（抽籤日）已滿2足月之嬰幼兒，報名截止日為2022年1月25日下午5時止（郵戳為憑），歡迎市民踴躍報名，報名方式採郵寄或電子郵件方式，郵寄地址如下：台南市政府社會局婦兒少科：708004台南市安平區永華路2段6號7樓陳小姐收，電子郵件報名請mail至：si29590614@mail.tainan.gov.tw。

報名名單經初審後，依招生計畫所定收托順序及名額，於2022年1月27日進行公平、公開抽籤，將抽出正取12名，其餘皆為備取；名單將於當日公布於社會局網站，以昭公信。公共托育家園招生詳細規定與報名資訊，請至台南市社會局網站「育兒資訊專區」查詢，網址：https://reurl.cc/EZ6MWk（請下載登記申請表報名）。相關問題歡迎電洽06-2991111分機5910陳小姐。

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