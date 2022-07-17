日疫情創新高！8月恐破40萬例　厚勞大臣鬆口：不排除重啟封鎖限制

▲日本第7波疫情恐比過往還要嚴重。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本第7波疫情持續蔓延，16日單日確診人數更是時隔5個月再度創下新高，超過11萬例。日本當局先前一再強調，「目前並無考慮重啟封鎖限制」，但是受到疫情急速升溫影響，厚生勞動大臣後藤茂之17日在節目上直言，如果感染數字持續增加，影響到醫療量能，「不排除會重新強化行動限制等規範」。

根據《朝日新聞》報導，厚生勞動大臣後藤茂之17日參加NHK節目「週日討論」時談到近期爆發的第7波疫情。後藤說，「目前重症化仍得到一定控制，而住院率也還很低。」他強調，如果是按照目前的狀況，將會持續維持社會經濟活動，並確實掌控醫療保健制度的穩定，同時將防疫重點放在防止高風險族群的長者引發重症。

▲日本當局表示，如果疫情持續蔓延，不排除重啟封鎖限制。（圖／路透）



儘管如此，他也直言，如果疫情持續升溫，導致無法保障上述等標準，或是醫療量能瀕臨緊繃時，就有必要重新探討是否加強包含封鎖限制在內的各項防疫政策。

日本首相岸田文雄直到15日都還在強調，現階段並不考慮實施新的行動限制，但是後藤在節目上的發言，無疑就是在暗示未來可能會再度進入封鎖狀態。

另一方面，東京17日新增1萬7790例，而這也是連續6天單日新增確診超過1萬例。

前厚生勞動大臣田村憲久稍早則在節目中表示，第7波疫情可能在8月初達到高峰，屆時單日新增預估突破40萬例。

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