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全台首例！確診康復後「蛋蛋的哀傷」　20多歲男副睪丸腫到5公分

記者吳奕靖／高雄報導

全台首例！高雄市一名20多歲的男子發生副睪丸炎來到泌尿科診所求診，醫師問診之後確認這名男子已經一個多月沒有性行為，不過副睪丸發炎發生之前，這名男子才確診新冠肺炎康復，收治他的醫師張美玉認為，這應該是新冠肺炎確診康復之後併發。

▲張美玉醫師發現確診新冠肺炎康復之後，有出現「副睪丸發炎」的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師發現確診新冠肺炎康復之後，有出現「副睪丸發炎」的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

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【相關閱讀】獨／新冠確診康復會早洩！解尿困難更痛苦　醫師：抽插3周才改善

泌尿科張美玉醫師表示，來求診的年輕人大約20多歲，年輕人若發生副睪丸炎通常都不是因為攝護腺肥大、解尿困難引起的，所以副睪丸發炎較常發生在老年人，張美玉覺得怪，經過仔細問診之後，這名年輕人陳述自己在一個月多前都沒有性行為，所以排除性途徑造成發炎的可能。

▲張美玉醫師發現確診新冠肺炎康復之後，有出現「副睪丸發炎」的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉透過超音波檢查發現，這名20多歲的年輕人有「副睪丸發炎」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師發現確診新冠肺炎康復之後，有出現「副睪丸發炎」的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉拿出國外文獻表示，近期國外學者有在研究新冠病毒對泌尿道影響 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉意外發現，這名男子是在確診新冠肺炎康復之後才有副睪丸發炎，而且睪丸整個腫起來，張美玉透過觸診確認病況，同時發現腫脹程度從0.3公分大到5公分左右，驗尿也沒有泌尿道感染、沒有攝護腺肥大、沒有性病，所以張美玉判斷應該是跟新冠病肺炎確診有關。

張美玉也提出國外資料，強調新冠病毒的確會造成副睪丸炎、也會攻擊泌尿道，近期她也遇到一些確診康復病患有「解尿困難」的情況。這名20多歲的年輕人經過藥物治療，同時搭配身體的調理，恢復情況良好，至於有沒有可能會造成不孕，她坦言還得要再觀察到底是單側或是雙側都受到影響，未來也要檢測精液品質，才能確認。

▲張美玉醫師發現確診新冠肺炎康復之後，有出現「副睪丸發炎」的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉發現確診新冠肺炎康復之後，有出現「副睪丸發炎」的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

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