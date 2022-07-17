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疫情下辦婚禮　新人玉山登頂、搭熱氣球…就是要不一樣！

▲疫情下辦婚禮，新人就是要不一樣！

▲疫情下辦婚禮，新人想要搭熱氣球…就是要不一樣！（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情期間，因考量群聚，結婚宴客成為禁忌，加上出國度蜜月又不易，使準新人原預定的婚宴、度蜜月經費，通通省了。中壢美滿服務中心指出，於該中心聯誼認識有8對於7月結婚的準新人認為，宴客、度蜜月都省了，婚禮就要不一樣！因此，有人希望玉山登頂結婚、或舉辦熱氣球婚禮、或找防空洞結婚…為自己留下畢生難忘的婚禮。

中壢區美滿服務中心指出，在該中心「個別一對一」聯誼認識的未婚男女中，8對新人選在7月結婚，由於疫情關係，不敢辦桌請客，雖然採取公證結婚，但也希望有個不一樣婚禮儀式。任職公務機關的張姓碩士，與公立學校任教的女老師選在暑假結婚，卻因為疫情無法請客，除了將預定的宴客經費補貼房貸外，兩人約定希望玉山登頂蜜月旅行，但女方家長卻不贊成，張姓碩士只好找「中壢美滿」幫忙說項。

銀行上班的郭姓行員，在中壢美滿聯誼活動中，看到一本刊物介紹防空洞，和對方大聊刊物中防空洞報導，因為話題投緣，兩人選在7月底公證，而想找防空洞結婚，卻不得其門而入。

中大碩士學歷的卓小姐，父母30年前在美滿服務中心聯誼結婚，她算是「美滿第二代」，與成大博士吳姓工程師結婚，原本希望素食辦桌結婚，因為疫情只好公證結婚，他們告訴中壢美滿，將把節餘的經費認養低收入家庭兒童。

中壢美滿說，其他新人中，有人想搭高鐵，一站一站環島旅行，還有人想到台東熱氣球結婚，有人甚至想高空跳傘結婚，有人還構思號稱「人體藝術」的裸體結婚，這些不按牌理出牌，讓新人家長不以為然。

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疫情婚禮中壢美滿

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