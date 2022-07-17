竹縣+634　持續加開Novavax疫苗社區接種站



▲新竹縣今日新增634例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日(17日)新增634例本土確診，居家隔離728人、居家照護列管人數2771人，今年統計至16日止，累計確診人數10萬7948人。為擴大疫苗接種量能，新竹縣衛生局下週持續加開持續加開Novavax疫苗社區接種站，請民眾把握時間接種疫苗。

為了提供民眾更加多元的疫苗接種管道，新竹縣衛生局持續加開Novavax疫苗社區接種站，7月22日（週五）下午2至3時，於湖口鄉仁慈醫院門診大廳，提供100個接種名額。同日下午1點30分至3點30分，在新竹台大生醫醫院竹北院區，提供500個接種名額。

衛生局指出，Novavax疫苗為重組棘蛋白的蛋白質次單元疫苗，適用年齡為18歲以上，基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑均可預約。若為基礎劑接種劑次，2劑建議間隔至少28 天。若為接種基礎加強劑，與第2劑間隔至少4週；如為追加劑接種，與前一劑次間隔至少12週，接種第2次追加劑，則與第1次追加劑間隔至少5個月。18歲以上符合資格均可接種，可與其他廠牌疫苗交替使用，請民眾儘早線上預約安排接種



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