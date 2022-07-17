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新北1427確診亡超薦祈福法會　侯友宜盼逝者靈安生者心安

▲新北大型超薦祈福法會 侯友宜盼確診亡者靈安生者心安。（圖／靈鷲山佛教基金會提供）

▲新北1427位確診亡者超薦祈福法會。（圖／靈鷲山佛教基金會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為替新北1427位確診亡者超薦祈福，新北市政府今（17日）上午於三重綜合體育館舉辦「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，市長侯友宜到場向家屬致意後默哀，並率市府團隊、議員及地方里長隨靈鷲山佛教基金會常存法師捻香祝禱、佛前大供及唱誦《爐香讚》，期藉同心念佛，將功德回向給確診亡者，為家屬帶來平安，場面莊嚴。

侯友宜表示，疫情這三年多來，市府團隊秉持戒慎恐懼態度，全天候待命，沒有平假日之分，為的就是讓疫情傷害能降到最低；自去年全臺疫情爆發，市民感染中重症的比例也隨之提高，緊接而來的是珍貴生命一個個離去，到目前，新北已經有超過1400個家庭因家人染疫離去而破碎，心中的悲慟市府感同身受。

▲新北大型超薦祈福法會 侯友宜盼確診亡者靈安生者心安。（圖／靈鷲山佛教基金會提供）

▲新北市長侯友宜主祭祝禱唱誦《爐香讚》 盼亡者靈安生者心安。

侯友宜說，照顧好每位市民，彌平生者傷痛，是作為市長最重要使命，為了讓在繁瑣防疫規定下只能簡易送終的往生者能夠安靈，也希望家屬心中難以彌平的創傷能稍稍消解，得到慰助，這次特別舉辦超薦法會，期能消除新北確診亡者病痛走向極樂淨土，也撫慰家屬心靈。

法會一早，由法師進行灑淨儀式，侯友宜與近200位與會人員為亡者默哀，佛供儀軌開始後，侯友宜跟隨常存法師至壇前上香、禮佛，並隨至消災壇為市民祈福，再至超薦壇向亡者上香祝禱，現場莊嚴哀戚。

▲新北大型超薦祈福法會 侯友宜盼確診亡者靈安生者心安。（圖／靈鷲山佛教基金會提供）

▲佛前大供唱誦《爐香讚》，期藉同心念佛，將功德回向給確診亡者。

民政局長柯慶忠表示，本次法會由市府與財團法人靈鷲山佛教基金會共同執行，在五大法師帶領下，恭誦《藥師經》及《藥師咒》108遍，以相應藥師佛十二大願，祈求諸佛讓生者離苦得樂；法會下午1時開放市民上香祭拜，因應疫情也同時於民政局粉專「新北民政保平安」提供全程直播，讓無法到場民眾線上共禱。

此外，下午2時舉行瑜伽焰口法會施設108桌齋食，施食亡者飽食，並藉由法師誦經加持，召請亡者前來聽聞佛法，使其前往極樂世界；供品物資市值近70萬元，法會結束後將捐予社會局實物銀行、三重區弱勢團體及社福團體，讓善心用之於社會。

民政局補充，16日侯友宜也前往「2022年新北城巿祈禱早餐會」與大河聯盟張茂松牧師及各區教會牧師共禱祝福，祈願疫情早日止息，願上帝看顧新北市民，平安喜樂。

▲新北大型超薦祈福法會 侯友宜盼確診亡者靈安生者心安。（圖／靈鷲山佛教基金會提供）

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