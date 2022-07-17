快訊／邁向正常生活！蔡英文：評估開放時程表　爭取國際旅客來台

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文今（17日）表示，隨著生活回到常軌，執政團隊將評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣，並要讓百工百業把握後疫情時代的商機，一起邁向正常生活。

▲總統蔡英文在民進黨全代會致詞 。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文今天出席民進黨全國黨代表大會，她致詞時表示，隨著生活回到常軌，執政團隊會抓緊機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣，邀請所有黨員同志多說明，讓社會上的百工百業把握住後疫情時代的商機，一起邁向正常生活。

蔡英文表示，在下一個階段，要讓中央地方緊密合作，過去4年或8年，民進黨的縣市首長都展現出亮眼的執政成績，公共服務的品質提升，建設一一展開，城市脫胎換骨，在地民眾也找回光榮感，這是中央地方共同努力的成果，未來4年因應後疫情時代的挑戰，公共建設要加速，產業升級要確實，更要透過城市外交，讓台灣在國際上持續發光發亮，這一切也需要中央地方同心。

蔡英文形容，就像棒球隊，中央政府和地方政府各有各個守備位置，只有團結一致、互相補位，才能夠發揮團隊的戰力，打出最好的成績，所以，民進黨推出最強、最有經驗、最符合地方需求的縣市首長參選人。