水林阿甘薯叔食農教育　民眾免費體驗從產地到餐桌...好吃又好玩

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉因土壤略帶鹼鹹性，砂質壤土，特別適合種植甘藷，是甘藷主要的出產地，平均每5條地瓜就有1條來自於水林鄉，瓊埔農場阿甘薯叔自2016年技轉甘藷健康種苗起，開始推廣友善環境種植。今辦理免費食農體驗，60位民眾參與DIY地瓜球、地瓜盆栽、甘藷小教室，紛紛讚譽是能增長知識的優質活動。

▲瓊埔農場以推動地方甘藷產業為目標，營造農村在地特色與教育文化，進而創造出甘藷在地特色觀光休憩場域。（圖／記者蔡佩旻攝）

「食農教育法」草案經過近一年的審查，終於完成立法；其中包含農業永續、糧食安全、設立食農教育推動會、強化國民對於我國農業及農產品之認同、信賴及支持，增進國民健康、培養國民食農素養，建立均衡飲食消費觀念及習慣，用全民力量支持在地經濟及農業發展，推動地產地消、減少食物浪費，期待食農教育的概念能深入全民生活，成為每個人生活的實踐，注重個人健康飲食，支持國產農產品，促進在地經濟及農業之發展。

▲瓊埔農場以推動地方甘藷產業為目標，營造農村在地特色與教育文化，進而創造出甘藷在地特色觀光休憩場域。（圖／記者蔡佩旻攝）

瓊埔農場-阿甘薯叔特助蘇鈞垡說明，水林鄉產出的甘藷品質優、產量高，口感鬆甜綿密，因含有豐富的膳食纖維、可幫助腸道蠕動，營養價值極高。多年來致力於推動食農教育，介紹甘藷種苗、品種、種植流程、產銷履歷，讓民眾更了解食物來源、食物的原始樣貌及生產過程。

▲瓊埔農場-阿甘薯叔特助蘇鈞垡說明，水林鄉產出的甘藷品質優、產量高，推動食農教育，介紹甘藷種苗、品種、種植流程、產銷履歷，讓民眾更了解食物來源、食物的原始樣貌及生產過程。（圖／記者蔡佩旻攝）

為了提升甘藷產業發展，2016年自嘉義農試所技轉甘藷健康種苗；2017年配合水林鄉公所成立全台第一個甘藷專區，推廣甘藷安全生產鏈、導入甘藷健康種苗、性費洛蒙共同防治以及儲備植物醫師制度等、提升小農種植甘藷之品質與產量，也逐步減少農藥與化學肥料的施用，朝著更友善環境的種植方式努力，同時亦建構標準化的契作機制，穩定與確保農民收入，並提供新鮮、安全、優質之特色農產品及其加工製品，以增進消費者對國產農產品之信賴。

▲瓊埔農場以推動地方甘藷產業為目標，營造農村在地特色與教育文化，進而創造出甘藷在地特色觀光休憩場域。（圖／記者蔡佩旻攝）

特助蘇鈞垡表示，今年第四季阿甘薯叔食農體驗場域即將營運，以推動地方甘藷產業為目標，營造農村在地特色與教育文化，從產地到餐桌，從生產端到消費端的相關食農教育知識推廣，進而創造出甘藷在地特色觀光休憩場域，屆時歡迎全國民眾前來體驗。

▲DIY地瓜球完成後立即送入廚房，煮出一碗碗香Ｑ冰涼的地瓜圓。（圖／記者蔡佩旻攝）



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