快訊／新書自爆曾申請綠卡　陳時中：決定根留台灣不辦了

▲陳時中今天下午出席全代會受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》今（17日）出版，他在書中自爆學生時期聯考不順，當時台灣也退出聯合國，「我爸爸那邊有很多親戚住在美國，於是我申請了綠卡」，引發討論；對此，陳時中下午出席全國黨代表大會受訪說明，台灣退出聯合國的時候，台灣有一股出國潮，因此開始申請綠卡，「但是學校畢業後，覺得應該根留台灣，就沒有繼續在辦了」。

陳時中在新書中披露，1971年他大學聯考失利，未能如願考上名校醫學系，而是落到台北醫學院牙醫系，當時完全無法接受這個結果，勉勉強強念了1學期，還是難以排解那種挫折感，於是他跟爸爸攤牌，承認自己徹底失敗，告訴他想重考。

陳時中在書中透露，「那個時間點正逢台灣退出聯合國，社會氣氛很不安，爸爸覺得我若是留在台灣，前途難料，並不贊成我重考」，而他爸爸那邊有很多親戚住在美國，於是他申請了綠卡，留在北醫繼續讀書，準備畢業後當完兵就出國。

陳時中在書中指出，他在當兵退伍前考到了牙醫師執照，當完兵後，綠卡也申請下來了，若按原訂計畫，就要負笈美國，可是，這段時間又發生了許多驚天動地的大事件，像是中美斷交、美麗島事件等。

對此，陳時中今天上午受訪透露說，台灣退出聯合國的時候，台灣有一股出國潮，當時家裡有親戚在美國，於是開始申請，但是學校畢業後，覺得應該根留台灣，就沒有繼續在辦了。

媒體關注，是否是為了選舉才出新書？陳時中僅說，這本書陸陸續續完工蠻久，出版時間因為疫情關係延宕下來，也透過這本自傳式的書籍讓外界更了解自己。