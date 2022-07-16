雲林幼兒園學童化身冒險王　「猴囡仔」攀樹摘畢業證書

記者蔡佩旻／雲林報導

今年畢業季來臨，許多學校在去年起因防疫取消畢業典禮或改為線上典禮。雲林西螺一家幼兒園去年畢業典禮採線上直播，今年園方認為孩子人生的第一個畢業典禮，盡可能地豐富孩子的在幼兒園階段的每一天，舉辦「攀樹拿畢業證書」活動，為孩子與家長在畢業典禮都留下歡樂回憶。

▲畢業學童必須在攀樹師指導下奮力往上爬，一直到摘到香蕉與畢業證書。（圖／記者蔡佩旻攝）

安定非營利幼兒園園長張惟淑指出，今年初因為疫情嚴峻，本來以為會停辦這次的畢業典禮，上個月開始，見疫情趨緩，學校覺得應當要給孩子們有一個特別的畢業典禮，所以剛好符合這其中一個班級的教學課程主題「安定的校園好美」，讓小朋友們了解校園裡面的樹，讓孩子在學校裡面訓練觀察能力。 張惟淑説，而今年的21位畢業生是從安定3年前創園到現在跟我們一起度過3年的孩子，所以他們對於安定校園裡的一草一木都非常地有感情，便想藉由今年的畢業活動讓孩子體驗用學校的大樹，與他們一起完成畢業典禮。

▲西螺安定非營利幼兒園今年第三屆畢業典禮，這21名畢業生是3年前創園第一批入學的小班學生。（圖／記者蔡佩旻攝）

張惟淑表示，安定非營利幼兒園的孩子從一進園到畢業歷經3年是真的與學校相當有感情，在這幾天老師們與孩子聊聊天說說話作畢業升學的心理建設時，孩子們都能理解且不禁落淚地抱抱老師、抱抱同學，相信在安定畢業的孩子都是懂得感恩而且有溫度的小孩，幼兒園祝福他們能夠帶著像在安定學習的精神升上小學繼續成長。

▲雲林縣議員李明哲、安定國小校長洪孟真，陪著幼兒園孩子一同體驗攀樹完成歡樂的畢業儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

安定國校小校長表示，這次的畢業生是三年前進來的孩子，三年來他們跟著小學的孩子一起長大、在校園中一起學習，校長期望他們在進入下一個學習階段能夠認真地學習，健康、平安地長大，有空可以回來參加校慶並看看曾經在此成長的校園。

▲西螺安定非營利幼兒園辦理畢業生攀樹摘畢業證書活動，家長看著孩子努力往上爬勇敢完成體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員李明哲也是安定國小校友，時常到校關心孩子們環境及學習情況，孩子們見到他都呼喚「大學長」，親自出席見證孩子們經歷成長，開心畢業。李明哲表示，這是安定非營利幼兒園創辦以來，第三年但是是第一屆完整就讀小、中、大班畢業的學生，安定是我的母校，這些孩子很幸福。

李明哲說，在張惟淑園長努力與幼兒園團隊協助下，安排畢業生必須要完成攀樹體驗，克服困難，摘到香蕉、來取得畢業證書，在疫情期間盡力克服困難，幼兒園與校長設計了這麼好的活動，為孩子留下人生難忘的經驗，我們也祝福這些孩子們學弟學妹們在下一個階段，在任何學習過程都保持快樂、迎向挑戰、不畏困難，祝他們鵬程萬里。

校方表示，活動中參與人員與家長均配合防疫規定進行，入場者均出示當日快篩陰性證明並測量體溫正常與實名制簽名。

▲西螺安定非營利幼兒園請來專業攀樹師，指導幼兒園學生體驗攀樹，並以此為畢業儀式，讓學童與家長都留下難忘回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）



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