桃園+2661！市府籲未完全接種民眾　儘快施打疫苗

▲衛生局長王文彥呼籲未完全接種民眾快打疫苗。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心16日公布桃園新增2,661例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較昨日2,711例，桃園疫情單日下降1.84 %，其中65歲以上個案占6.94 %、18歲以下個案占19.55 %；而全國今日則是新增2萬5,251例，較昨日2萬5,223例，上升0.11 %，呈現緩步下降趨勢，疫情已經逐漸收斂。

王局長指出，接種COVID-19疫苗是避免確診後感染重症或死亡風險最有效的方法，市府昨日全天開設26處社區接種站，共計接種4,757劑（莫德納3,330劑；Novavax 1,427劑），其中追加劑第二劑接種3,144劑 （佔65.71 %）。市府後續也將評估接種狀況，再推出接種專案，籲請尚未完全接種疫苗的民眾，勿因疫情收斂鬆懈，應儘速完成接種，保護自身及親友健康。

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王局長表示，中央訂有居家隔離及自主防疫指引，對於確診個案同住家人若完成3劑疫苗接種者得免居家隔離，仍需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，若未完成3劑疫苗接種者則維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，被通知隔離期間應進行快篩，如為陰性應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後，繼續4天自主防疫。

王局長說明，以上對象在自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並進行快篩。由於確診個案同住家人為較親密之接觸者，於接觸後可能有發病及感染他人風險，應確實遵守自主防疫規範，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。