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雲林＋670！Novavax疫苗　累計1121人接受接種

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋670例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（16）日新增670例本土確診個案，分別為分別為斗六134例，虎尾103例，北港51例，斗南59例，西螺36例，莿桐31例，大埤24例，四湖23例，古坑22例，崙背、麥寮20例，二崙21例，褒忠、臺西15例，土庫14例，元長13例，水林12例，東勢11例，口湖、林內8例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲111年度統計本土累計確診數共76568例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增670例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-91歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有412人、確診者居家照護在管中有3910人。統計至7月15日止5-11歲兒童已有3萬1081人完成COVID-19疫苗第1劑接種，第2劑已2萬946人完成接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共76568例，其中累計230例為死亡。今日新增4例死亡確診個案，分別是2位男性與2位女性，年齡介於70-90多歲間，分別有糖尿病、失智、心血管疾病、CAD、腎衰竭、癌症等慢性病史，其中3位已完整接種疫苗，1位未曾接種疫苗，死亡日期介於7/11至7/12，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計230確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林18歲以上Novavax疫苗自7月8日開打以來，累計已有1121人接受接種。統計至7月15日雲林縣COVID-19疫苗第一劑涵蓋率已達88.7％，第二劑涵蓋率已達83.0％，第三劑涵蓋率為68.0％。衞生局長曾春美再次強調，完整接種疫苗確有一定的保護力，若鄉親已符合COVID-19疫苗接種資格而尚未接種者，請盡速安排時間接種，完整接種COVID-19疫苗，可有效降低感染後重症、死亡的風險。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣COVID-19疫苗接種數據分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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