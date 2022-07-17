首例社區BA.5！疫情恐大爆發嗎　名醫這樣說

記者陳俊宏／綜合報導

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，ICU名醫陳志金表示，最近有關疫情大爆發的預言又出現了，但在台灣沒看到上升的跡象，戒慎而不恐懼。

台灣15日出現首例BA.5本土社區感染案例，指揮中心公布為北部20多歲女性，已接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，曾於5月中旬確診並康復，衛生局匡列5名快篩陰性的密切接觸者進行PCR複驗，均為陰性；另外，該起群聚的指標案為個案母親，衛生局匡列職場7名同事採檢中。

▼指揮中心說明首例BA.5本土社區感染案例。（圖／指揮中心提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

陳志金在臉書說，最近有關疫情大爆發的預言又出現了，來看5月至今的確診人數趨勢（每百萬人），新加坡、一些歐洲國家，例如法國、德國、義大利有在上升；日本、韓國微升；台灣則持續下降，沒看到上升的跡象，需要再持續觀察，戒慎而不恐懼。

在美國，Omicron亞型變異株BA.2一度造成春季感染高峰，但近日許多曾染疫的美國人又再次確診，罪魁禍首是更具傳染力與免疫逃脫能力的BA.5，在2個多月內擊敗其他病毒版本，成為全美主流病毒株。

而BA.5也入侵日本，日本16日新增11萬432例以上確診，超過2月5日的10萬4169例，創下疫情爆發以來的新高。

▼陳志金分享各國疫情曲線。 （點圖可放大／翻攝陳志金臉書）



▼指揮中心說明BA.4、BA.5。（圖／指揮中心提供）

