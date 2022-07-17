　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首例社區BA.5！疫情恐大爆發嗎　名醫這樣說

記者陳俊宏／綜合報導

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，ICU名醫陳志金表示，最近有關疫情大爆發的預言又出現了，但在台灣沒看到上升的跡象，戒慎而不恐懼。

台灣15日出現首例BA.5本土社區感染案例，指揮中心公布為北部20多歲女性，已接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，曾於5月中旬確診並康復，衛生局匡列5名快篩陰性的密切接觸者進行PCR複驗，均為陰性；另外，該起群聚的指標案為個案母親，衛生局匡列職場7名同事採檢中。

▼指揮中心說明首例BA.5本土社區感染案例。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心7/15公布首例本土BA.5社區感染個案。（圖／指揮中心提供）

陳志金在臉書說，最近有關疫情大爆發的預言又出現了，來看5月至今的確診人數趨勢（每百萬人），新加坡、一些歐洲國家，例如法國、德國、義大利有在上升；日本、韓國微升；台灣則持續下降，沒看到上升的跡象，需要再持續觀察，戒慎而不恐懼。

在美國，Omicron亞型變異株BA.2一度造成春季感染高峰，但近日許多曾染疫的美國人又再次確診，罪魁禍首是更具傳染力與免疫逃脫能力的BA.5，在2個多月內擊敗其他病毒版本，成為全美主流病毒株。

而BA.5也入侵日本，日本16日新增11萬432例以上確診，超過2月5日的10萬4169例，創下疫情爆發以來的新高。

▼陳志金分享各國疫情曲線。 （點圖可放大／翻攝陳志金臉書）

（圖／翻攝陳志金臉書）

▼指揮中心說明BA.4、BA.5。（圖／指揮中心提供）

▲▼BA.4、BA.5說明。（圖／指揮中心提供）

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
魚油什麼時候吃最好？營養師解答　這4種人不適合
外送員「1原因」飆罵女客人10分鐘！　網怒：寵出來的外送巨嬰
李鴻淵無精障又濫殺無辜！　判死機率曝光
《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！　直擊團練驚見《終極》女星
李鴻淵向這人炫耀「做大事」　脫口一句話！幕後疑有藏鏡人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

WeMo出大絕！夏季推防臭安全帽　限量不到1折24HR騎到飽

外送員定位跑掉反怒罵女客人10分鐘！　網怒：寵出來的外送巨嬰

首例社區BA.5！疫情恐大爆發嗎　名醫這樣說

今起「國旅1晚補1300元」　名額有限先住先贏！1圖秒懂申請方式

今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

先住先贏！國旅住宿補助今起適用　「爽折1500」攻略曝

為何公司無法讓人把事情做好？5大原因讓年度目標永遠「只是目標」

台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」　網心疼：拜託幫她撐遮陽傘

台灣神人用Google表單自製「密室逃脫」！網玩瘋：還有嗎

白飯煮得Q彈有秘訣！農委會教3招「好吃又營養」　網驚喊：做錯了

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

詹子晴為王思佳怒告同業！　太愛工作「不急懷孕」老公晾一旁

WeMo出大絕！夏季推防臭安全帽　限量不到1折24HR騎到飽

外送員定位跑掉反怒罵女客人10分鐘！　網怒：寵出來的外送巨嬰

首例社區BA.5！疫情恐大爆發嗎　名醫這樣說

今起「國旅1晚補1300元」　名額有限先住先贏！1圖秒懂申請方式

今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

先住先贏！國旅住宿補助今起適用　「爽折1500」攻略曝

為何公司無法讓人把事情做好？5大原因讓年度目標永遠「只是目標」

台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」　網心疼：拜託幫她撐遮陽傘

台灣神人用Google表單自製「密室逃脫」！網玩瘋：還有嗎

白飯煮得Q彈有秘訣！農委會教3招「好吃又營養」　網驚喊：做錯了

曹格老婆下廚「穿超辣」！宜蘭解放比基尼炒蝦　自拍掉出車頭燈

2024總統大選卡位戰　民進黨全代會今登場

張育成今未先發　昨役表現已收服光芒球迷：別DFA他！

《營業中》最後開店陷低氣壓　Sandy「餐廳氛圍很差」

嘉縣鹿草複合式健康篩檢　呼籲遠離菸害

跨欄雙雄同日出賽世錦賽　陳奎儒、陳傑都無緣晉級準決賽

魚油什麼時候吃最好？營養師解答　6QA揭「這4種人」不適合

嘉義縣親子科學教育嘉年華　北回太空館燈登場

膽小鬼真的別來！全台「6大超毛景點」一次看　鬼屋、殭屍超恐怖

寶寶死了牠命危！雲林浪貓獲女警救命　住進分駐所「溫柔回饋」

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

生活熱門新聞

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7/18起衝國道14天

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

美式賣場咖啡豆出包！受潮恐產生1毒素

冷氣縫隙掉出「超粗電線」　網細看嚇壞

今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」　網看溫度超心疼

先住先贏！國旅住宿補助今起適用　「爽折1500」攻略曝

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

神人用Google表單自製「密室逃脫」！網玩瘋：還有嗎

國旅補助上路！7000人擠爆墾丁

雨彈開轟區擴大！7縣市大雨特報　

當鋪老闆開25K徵人　工作內容曝光…網搶破頭

更多熱門

相關新聞

雲林Novavax疫苗　累計1121人接種

雲林Novavax疫苗　累計1121人接種

雲林今（16）日新增670例本土確診個案，分別為分別為斗六134例，虎尾103例，北港51例，斗南59例，西螺36例，莿桐31例，大埤24例，四湖23例，古坑22例，崙背、麥寮20例，二崙21例，褒忠、臺西15例，土庫14例，元長13例，水林12例，東勢11例，口湖、林內8例個案分佈20鄉鎮。

台東籲長者及高風險對象　按時接種第4劑疫苗

台東籲長者及高風險對象　按時接種第4劑疫苗

竹市0至6歲第二輪免費家用快篩開始領取！

竹市0至6歲第二輪免費家用快篩開始領取！

屏東縣衛生局籲民眾接種完整疫苗

屏東縣衛生局籲民眾接種完整疫苗

防疫指揮官從部長變次長　黃珊珊認這事「成王必勝最大挑戰」

防疫指揮官從部長變次長　黃珊珊認這事「成王必勝最大挑戰」

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫陳志金

讀者迴響

熱門新聞

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」　老大說話了

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

顏佑庭「實習失敗」回不去《營業中》！

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7/18起衝國道14天

《禹英禑》朴恩斌29歲「還是母胎單身」！

槍殺4人當天！鄰居曝「李鴻淵妻真實狀況曝光」

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

房東簽約拒寫「1資料」　網全搖頭：別租了

具俊曄高雄演出結束「急奔回台北找大S」

更多

最夯影音

更多
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面