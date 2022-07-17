貪官落網穿淘寶百元衣　「裝清廉」私下收賄上千萬

▲大陸近年打貪官大老虎。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸四川省綿陽市遊仙區人民法院執行局原局長鄧劍貪污落馬，紀委監委公佈相關案情。表面上，鄧劍努力工作，待人誠懇。暗地裡收受當事人財物，違紀違法總金額高達4百多萬元（換算台幣近2千萬）。據了解，落網時他身上穿淘寶網衣，價值不到500多塊錢台幣，營造出清廉形象還是被識破。

公開資料顯示，1990年7月，鄧劍在綿陽市涪城區城郊中學任教，4年後到了綿陽市遊仙區人民法院，從那時起至落馬，他在法院系統工作了27年。2021年9月15日，遊仙區紀委給予鄧劍開除黨籍、開除公職處分。

綜合陸媒報導，綿陽市遊仙區紀委監委工作人員透露，「鄧劍沒有買過一件好衣服，也沒有買車，我們留置他當天穿的衣服就是他在淘寶上100多塊錢買的。」為了假扮清正廉潔、勤奮刻苦，他想盡辦法使出「障眼法」。

首先，對家庭開支也嚴格把控，絕不多花一分錢。辦案人員搜查時，發現鄧劍家裡相當簡陋，家具電器全是舊的，房子都是刷粉水。女兒準備考研究生，還是在昏暗的燈光下復習。

▲落馬官員鄧劍懺悔自己不斷踩「紅線」。（圖／路透社）

實際上，鄧劍早已購買裝修一套新房，為了不引人注意，他連妻女都隱瞞，裡面堆滿高檔酒水。

辦案人員說，所有人以為他住在法院家屬樓，是愛家、愛運動、顧家好男人。但鄧劍每天和妻女吃完晚飯，獨自回到濱江世紀花園裝修的豪宅。

不過，截至案發為止，鄧劍受賄所得大多數沒有使用，而是準備自己退休後再用於天南海北走一走、看一看，甚至以後買車遊玩，都有一定的規劃。

鄧劍在懺悔書寫，「我不斷踩『雷區』、觸『紅線』，在歧途上越走越遠。如今才明白，等待我的不是夢想生活，而是牢獄之災。」