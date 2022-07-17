　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

貪官落網穿淘寶百元衣　「裝清廉」私下收賄上千萬

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲大陸近年打貪官大老虎。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸四川省綿陽市遊仙區人民法院執行局原局長鄧劍貪污落馬，紀委監委公佈相關案情。表面上，鄧劍努力工作，待人誠懇。暗地裡收受當事人財物，違紀違法總金額高達4百多萬元（換算台幣近2千萬）。據了解，落網時他身上穿淘寶網衣，價值不到500多塊錢台幣，營造出清廉形象還是被識破。

公開資料顯示，1990年7月，鄧劍在綿陽市涪城區城郊中學任教，4年後到了綿陽市遊仙區人民法院，從那時起至落馬，他在法院系統工作了27年。2021年9月15日，遊仙區紀委給予鄧劍開除黨籍、開除公職處分。

綜合陸媒報導，綿陽市遊仙區紀委監委工作人員透露，「鄧劍沒有買過一件好衣服，也沒有買車，我們留置他當天穿的衣服就是他在淘寶上100多塊錢買的。」為了假扮清正廉潔、勤奮刻苦，他想盡辦法使出「障眼法」。

首先，對家庭開支也嚴格把控，絕不多花一分錢。辦案人員搜查時，發現鄧劍家裡相當簡陋，家具電器全是舊的，房子都是刷粉水。女兒準備考研究生，還是在昏暗的燈光下復習。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲落馬官員鄧劍懺悔自己不斷踩「紅線」。（圖／路透社）

實際上，鄧劍早已購買裝修一套新房，為了不引人注意，他連妻女都隱瞞，裡面堆滿高檔酒水。

辦案人員說，所有人以為他住在法院家屬樓，是愛家、愛運動、顧家好男人。但鄧劍每天和妻女吃完晚飯，獨自回到濱江世紀花園裝修的豪宅。

不過，截至案發為止，鄧劍受賄所得大多數沒有使用，而是準備自己退休後再用於天南海北走一走、看一看，甚至以後買車遊玩，都有一定的規劃。

鄧劍在懺悔書寫，「我不斷踩『雷區』、觸『紅線』，在歧途上越走越遠。如今才明白，等待我的不是夢想生活，而是牢獄之災。」

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

ET快訊
獨／聽槍響衝屋內！賴敏男見女兒倒血泊　與李鴻淵扭打拚命
全裸豔星繼承公公「500坪別墅」　揭富商老公深夜癖：忍無可忍
快訊／澎湖火燒船！　海上「烈焰、濃黑煙漫天」
醫偷吃護理師！　她墮胎2次痛訴「被逼的」下場慘
獨／「天然白色威而鋼」現身淡水！　專家興奮揭密
台灣近20年未見「黑星手槍」！　高大成曝李鴻淵槍枝來源
高雄爆「無差別攻擊」！翁遭壯漢爆打頭　警方說話了
快訊／迎正常生活！蔡英文鬆口了：評估開放時程表

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

貪官落網穿淘寶百元衣　「裝清廉」私下收賄上千萬

陸官媒稱多個爛尾樓復工　房地產融資現回暖趨勢

為籌兒大學學費打零工　陸56歲爸「熱衰竭身亡」工地負責人全神隱

下半年低迷的經濟密碼？　《環時》社評「V起來」信心喊話

陸擬向世界銀行捐資5千萬美元　作為疫情應對基金

陸央行前行長：今年GDP增長可能超過4.5％

地獄樂園！四川戶外游池爆炸　多人衝入河水1死7傷

陸央行行長：中國經濟面臨下行壓力　將加大貨幣政策支援實體經濟

3歲女「一眼認出爸爸雕像」含淚抱緊緊　媽揭感人故事

城市天然攝影棚！彭于晏、周迅都來過　跟著電影取景地遊廈門

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

貪官落網穿淘寶百元衣　「裝清廉」私下收賄上千萬

陸官媒稱多個爛尾樓復工　房地產融資現回暖趨勢

為籌兒大學學費打零工　陸56歲爸「熱衰竭身亡」工地負責人全神隱

下半年低迷的經濟密碼？　《環時》社評「V起來」信心喊話

陸擬向世界銀行捐資5千萬美元　作為疫情應對基金

陸央行前行長：今年GDP增長可能超過4.5％

地獄樂園！四川戶外游池爆炸　多人衝入河水1死7傷

陸央行行長：中國經濟面臨下行壓力　將加大貨幣政策支援實體經濟

3歲女「一眼認出爸爸雕像」含淚抱緊緊　媽揭感人故事

城市天然攝影棚！彭于晏、周迅都來過　跟著電影取景地遊廈門

和川普拚了！　傳蓬佩奧要參選2024美國總統

愛妻夜會男同事…夫炸醋意杯盤砸破他頭！老婆跑了又被判刑

長榮老臣公開信揭祕辛　張國煒臉書暗喻「說實話才對的起老人家」

刷卡訂房最高33%優惠！8家銀行方案一次看　這家現省1萬8

達賴喇嘛西藏宗教基金會　今訪北港朝天宮贈匾並分靈媽祖

麻豆「30元」碗粿老店每天熱賣上百碗　順遊恐怖地獄只要5分鐘

男星驚喜現身西門町！　「拿水槍狂噴射」路人全暴動了

擁抱林佳龍和解？　蔡其昌羞曝：比較常抱太太「跟男生抱不習慣」

獨／聽槍響衝屋內！賴敏男見女兒倒血泊　與李鴻淵拚命遭轟頭

貪官落網穿淘寶百元衣　「裝清廉」私下收賄上千萬

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

大陸熱門新聞

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

3歲女「一眼認出爸爸雕像」含淚擁抱　媽揭感人故事

18歲妹瘋狂求愛　他傻眼：只認識20分鐘

長腿妹疑被逼下海賣身當街求救　警方曝真相

Dior被指抄襲漢服馬面裙！遭大陸網友怒出征

地獄樂園！四川戶外游池爆炸

為籌兒大學學費打零工　56歲爸熱衰竭身亡

人妻結婚6年生不出來　醫一看驚：處女膜還很完整

城市天然攝影棚！跟著電影遊廈門

超兇制服妹當街烹食大白鯊！起底是百萬級網紅

長春地鐵強制乘客須戴N95口罩　網酸：建議帶防毒面具

易綱：中國經濟面臨下行壓力

人妻65kg胖到178kg！老公餵食12年不讓做事

跟蹤鄰居女高中生三年「詳細記錄」PO網 網友籲警介入調查

更多熱門

相關新聞

26歲貪官吞3億公款！比特幣USB法拍價飆170萬

26歲貪官吞3億公款！比特幣USB法拍價飆170萬

中共中紀委網站18日通報，「95後」（1995年後出生）中共黨員幹部張雨傑，在安會省滁州市不動產登記中心交易管理科工作期間，通過偽造收款方式侵吞公款近7,000萬元人民幣（約新台幣3億元），用於消費揮霍和買房。

大戰40名高官一路升職！女貪官為逃死刑色誘獄警

大戰40名高官一路升職！女貪官為逃死刑色誘獄警

姪上清廉網「舉報貪官舅」

姪上清廉網「舉報貪官舅」

陸貪官三兄弟「藏清代蟒袍」

陸貪官三兄弟「藏清代蟒袍」

陸官全家貪！　囂張找警車護賭場

陸官全家貪！　囂張找警車護賭場

關鍵字：

貪官

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

顏佑庭「實習失敗」回不去《營業中》！

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

更多

最夯影音

更多
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面