大義滅親！　姪上網檢舉貪官舅...地方政府這樣回覆

▲ 大陸湖南長沙出現姪子上網舉報貪官舅事件。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸政府強力掃黃打貪，湖南長沙出現「大義滅親」的網路舉報。綜合陸媒報導稱，一名網友匿名到長沙政府官網留言，舉證自己擔任高官的舅舅收取鉅額不法所得，留言引起政府單位重視，循線追查後發現不是惡作劇，被自己姪子檢舉的官員真的涉嫌貪污。

▲ 網友在微博實名揭發貪官舅舅和繼母 。（圖／翻攝 jopinkCat 微博）

該事件始末，陸媒《觸電新聞》早在1日率先報導網友「jopinkCat」實名舉報自己的舅舅金某輝目前擔任長沙市政協幹部和他親妹妹金某林（繼母），擁有巨額財產來源不明，洗錢、涉黑、違規插手工程等違法亂紀問題。

該網友進一步指出，2014年位於維一星城4套房子曾被自己的繼母金某林以1000萬元的價格（單位：人民幣，同下）抵押給自己親哥哥金某輝，抵押款用於「借款人生活、撫養子女等」。 舅舅金某輝是一名公職人員，如何能拿出1000萬元，他表示懷疑。



▲長沙市政府沒有吃案，將繼續調查 。（圖／翻攝 清廉長沙）

緊接著，網友「jopinkCat」4日又到湖南長沙市紀律檢查委員會、長沙市監察委員會主辦的「清廉長沙」網站繼續爆料發帖，稱長沙市政協一幹部巨額財產來源不明，並就此實名向長沙市紀委監委舉報。

報導稱，長沙市紀委監委高度重視，沒有刪除留言，按相關規定和程序啟動調查，立刻針對相關情況調查核實。

長沙市紀委官網長沙廉政網4日發佈 「關於線民 jopink Cat 發帖的回覆意見 」。 意見稱，長沙市紀委監委高度重視，按相關規定和程式要求對舉報人反映的問題啟動調查，相關情況正在調查核實中。