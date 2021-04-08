大戰40名高官一路狂升職！　女貪官「為逃死刑」色誘獄警故意懷孕





▲湖南第一女巨貪蔣艷萍。（圖／翻攝自微信公眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

「她那雙眼睛實在是太迷人了，有再大的自制力都控制不住！」湖南第一女巨貪蔣艷萍出身於農民家庭，僅有國中學歷，卻一路通過權色交易成為副廳級幹部，10年來迷倒的男人不下40個，在因貪污被關進監獄後，為逃死刑，竟勾引看守所長企圖懷孕。

天生麗質的蔣艷萍出生於農民家庭，並沒有受過高等教育，她剛念完國中便出來社會打工了。因為生得漂亮，而且又會說話，蔣艷萍很快就巴結上一名領導，在把自己獻給這名大她31歲的領導之後，蔣艷萍很快找到第一份工作。

但是，蔣艷萍並不甘心，有一次，她聽說上級有名重要領導將來視察，便開始在心中盤算起一個想法：攀住那棵大樹會不會讓自己走出這個鬼地方呢？在領導參觀的那一天，蔣艷萍打扮得楚楚動人，使出渾身解數，成功勾搭上這名領導。3個月後，蔣艷萍在這人的幫助下成為一名倉庫保管員。

嚐到甜頭的蔣艷萍故技重施，成功又把一名副主任收在石榴裙底下，很快就當上了公司經理。之後，她又通過權色交易爬到了副廳級幹部的位置。

2003年蔣艷萍被以受賄罪，挪用公款罪等數罪併罰判處死緩，進入監獄服刑。一次，一名朋友來看望她，給她出了一個主意，「妳的案情很重，貪污、受賄數額特別巨大，可能被判死刑，根據《刑法》規定，死刑犯懷孕期間暫緩執行。現在別人無法救妳，妳只有在獄中懷孕，自己救自己。」

她把目光放在了看守所副所長萬江身上，之後成功和對方開始暗暗約會，她為了達到懷孕的目的，每逢星期六晚上在對方值班的夜裡，準時到萬江的房裡。

因為太明目張膽，漢壽縣看守所的部分警員上報給上級部門。之後，上級迅速派來調查組，經調查核實後，將萬江撤職查辦。至於蔣艷萍，湖南省人民檢察院經請示上級同意，將其轉到另外一間監獄關押，斷絕她與外界的聯繫，現在她仍在服刑中。