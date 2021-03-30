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陸10億貪官3兄弟　網友驚呆...家藏「清代蟒袍」

▲▼ 陸貪官、哈爾濱、清朝、蟒服 。（圖／翻攝 央視）

 ▲ 哈爾濱三兄弟貪官壟斷電力致富，擁上億百輛豪車。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

貪官無極限，大陸掃黑指向黑龍江哈爾濱電業局高官李氏兄弟，揭秘三兄弟背後的黑惡勢力「保護傘」。根據調查結果顯示，兄弟黨作惡多端，擁有10億以上人民幣贓款，上百輛豪車，蒐藏清代大量古董，以及一件清代藍底蟒袍，貪污數量多到讓檢警直搖頭，身為父母官竟然如此腐敗。

據陸媒《央視》政論專題片《掃黑除惡為了國泰民安》第四集《治亂清源》，該片曝光黑龍江哈爾濱電業局李氏兄弟貪污手法。當檢警直衝嫌疑人家以為來到豪車、古董店。

首先車庫擺滿各式勞車，有勞斯萊斯、賓利、悍馬、限量版克萊斯勒獵獸、限量版老爺車光岡女王，上百輛豪車總價值近億元，都是哈爾濱市電業局原副局長李偉的私家資產。

▲▼ 陸貪官、哈爾濱、清朝、蟒服 。（圖／翻攝 央視）

▲陸貪官家藏竟然還有一件清代藍底蟒袍 。（圖／翻攝 央視）

家裡除了藏有大量人民幣贓款，竟然還有一件清代藍底蟒袍、清代雍正年制黃地綠彩龍紋菱口盤、乾隆年制粉彩花卉大碗、石釉粉彩花瓶，這些都是哈爾濱電力實業集團公司原總經理李桐的個人藏品。

除了豪車與古董，李氏兄弟在松花江還有一處豪華碼頭。 更讓人驚訝的是，李氏兄弟擁有的房產數量多達69套。 黑龍江省哈爾濱市人民檢察院檢察官雷宇表示，「這69套當中，其中有55套是在哈爾濱，然後分佈在26個社區當中。 這些房產和車位基本上遍佈哈爾濱所有的中高檔社區，累計有8個億的財產。 」

黑龍江省哈爾濱市公安局辦案民警王鐵鑫說，「就是他們（李氏兄弟）的房產、車輛沒有貸款購買的，都是用現金（含刷卡）直接（全款）購買的，查扣的現金（含銀行存款）近10億。」

▲▼ 陸貪官、哈爾濱、清朝、蟒服 。（圖／翻攝 央視）

▲檢警發現古董、現金藏家裡 。（圖／翻攝 央視）

據了解，貪污的李偉和李桐是親兄弟。 2010年，李偉任哈爾濱市電業局局長助理，兼任哈爾濱電力實業集團公司總經理。 三年後，李偉被提拔為哈爾濱市電業局副局長，他的弟弟李桐接任哈爾濱電力實業集團公司總經理。

作為國家電力系統的領導幹部，他們的巨額財產從何而來？ 簡單來說，李氏三兄弟運用自己黑惡勢力，成為哈爾濱的「電霸」，在供電領域一手遮天，撈盡好處，長年盤踞在哈爾濱電力行業，成為阻礙當地民生改善與經濟社會發展的「毒瘤」。直到2020年所有惡形惡狀被人揭發，三兄弟立刻免除官職接受調查，後半生將在鐵窗下度過餘生。

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