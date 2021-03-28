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「沾上徐家沒好事！」　陸官全家貪...囂張找警車護賭場

▲▼大連貪官徐長元 。（圖／翻攝 網易／青蜂俠）

▲大連貪官徐長元 。（圖／翻攝 網易／青蜂俠）

記者任以芳／綜合報導

大陸官場掃黑又掃出一隻貪老虎，而且還是整家族24人一起犯罪，與檢警玩鬥智，當時被查扣贓款一度只有25萬人民幣，最後還是被查獲不法所得2700套千億房產。被檢舉的遼寧省大連市金州新區管委會原黨工委書記徐長元接受調查時慨嘆，「人不能把錢帶走，錢卻能把人帶走。」

根據《人民網》報導指出，40多年前的徐長元家境清寒但為人正派，40多年後他掌控「莊河徐家」公司資產有上百億（單位：人民幣，同下）。案發後，偵查機關查封、扣押、凍結涉案資產包括，房產2700多套，土地43宗，註冊企業46家，車輛142台。

▲▼大連貪官徐長元 。（圖／翻攝 網易／青蜂俠）

▲大連貪官徐長元全家一起貪，洗錢手法高明。（圖／翻攝 網易／青蜂俠）

徐家兄弟利用權力和暴力手段，巧取豪奪「發家致富」的違紀違法行為，公諸於世。徐長元身為老大負責「搞定政治」，其弟從商，其妹徐秀敏管賬。歷年來貪污、挪用公款、受賄數億元，洗錢、藏錢手法十分高明。根據遼寧省紀委監委的調查人員表表示，「當時從徐長元家中發現的暫扣款僅為25萬元現金，令人意外。」

這是很少見情況，徐家財產「家族式管理」特點，各家沒什麼「私房錢」，企業收入全部上交，所有資金交由集團統一管理分配。徐家依靠政治地位，盤踞大連地區十餘年，以暴力、威脅手段，先後實施詐騙、高利轉貸、非法拘禁、擾亂社會秩序、故意傷害等犯罪行為24起；實施非法討債、強迫交易等違法行為35起。

根據法庭上供詞指出，這些違法犯罪行為讓「莊河徐家」成為地方一霸。老百姓避之唯恐不及。當地人流傳一句話，「沾上老徐家就沒好事。」

▲▼大連貪官徐長元 。（圖／翻攝 網易／青蜂俠）

▲大連貪官徐長元非常後悔。（圖／翻攝 網易／青蜂俠）

徐長元用權力干預司法，為賭場護院、為打手開脫，甚至長期安排一輛警車長期停放在某公司外面，沒人想到裡面是賭窩？聽聞有警車護院，莊河、丹東等周邊地區的賭徒紛紛慕名前來，讓徐家發大財。

夜路走多遇到鬼，大量民眾開始舉報徐長元非法事證來，2018年4月，遼寧省紀委監委第十紀檢監察室開始調查，並且認定這是該省紀委監委查辦涉案金額最大、人員最多、時間最長、類型極其複雜官商一體、商黑交織典型案件。

大連市中級人民法院對徐長元等24名被告人組織、領導、參加黑社會性質組織案進行公開宣判，法院以犯組織、領導黑社會性質組織罪等13個罪名，判處被告人徐長元無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。

徐長元十分後悔表示，「母親死前拉著我手說要好好照顧弟妹，結果我沒有兌現她承諾，反而把他們一個個領進監獄。」

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