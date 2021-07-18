26歲貪官吞3億公款！「比特幣USB」法拍價飆170萬　身分曝光

▲張雨傑愛玩遊戲，只好貪污用於揮霍。（示意圖／取自免費圖庫Pxfuel）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中紀委網站18日通報，「95後」（1995年後出生）中共黨員幹部張雨傑，在安會省滁州市不動產登記中心交易管理科工作期間，通過偽造收款方式侵吞公款近7,000萬元人民幣（約新台幣3億元），用於消費揮霍和買房。

據《每經網》報導，近日，安徽省滁州市中級人民法院進行的一場司法拍賣中，一張起拍價80元的遊戲卡牌被炒至8,700多萬元人民幣（約新台幣3.7億元）。雖然這場天價拍賣因「拍品與實際競價嚴重不符，存在惡意炒作與競價行為」被叫停，但遊戲卡牌的原主人張雨傑，因侵吞公款受到社會關注。

除了遊戲王卡外，沒過幾天，張雨傑一個4GB的隨身碟也被拿出來拍賣，結果價格又飆升至39萬人民幣（約新台幣170萬元）。當時，有網友解答，造成瘋搶的主要原因是因為裡頭藏比特幣金鑰。

張雨傑案並非個例，今年已有多名「90後」（1990年後出生）公務員被查。其中案例包括，中國鐵路物資華東集團有限公司浙江分公司原業務員羅塏峰，為了買手機遊戲裝備，花費40多萬元（人民幣，下同）充值，他也喜愛奢侈品，出手闊綽，花費約80萬元。

這些錢就是他利用職務便利，變賣鐵路建設物資鋼材和水泥，並將貨款占為己有，間接造成公司銷售損失1,300多萬元。經查，羅塏峰貪汙717萬元、受賄12.5萬元、職務侵占52萬元，最終被判處有期徒刑12年6個月。