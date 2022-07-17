太囂張！台南西羅殿前鬥毆還開槍　13人全遭聲押

記者林悅／台南報導

台南市警二分局偵辦16日下午1時50分中西區西羅殿前發生廟會糾紛鬥毆案，現場並有開槍情事，警方啟動快打部隊到場，將在場兩方信眾64人帶回調查，經漏夜追查查出開槍的沈姓男子2人、持刀傷警樓姓男子，起獲手槍、子彈，警方將涉案13人移送法辦，檢察官聲押中。

▲台南市警二分局查獲涉嫌開槍、傷警、鬥毆等13人依法送辦，報請檢察官聲押中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二分局指出，案經成立專案小組，逐一調閱影像、鑑識採證及交叉詢問迅速釐清案情，經查為新北及彰化等兩方信眾至西羅殿參香，於進出廟宇時因停車細節發生口角，其中來自新北之沈姓犯嫌，自另一高姓犯嫌所背背包內取出模擬槍對空鳴槍數發，另同行之樓姓犯嫌也經調查有當場持刀揮舞，致使出面制止的二分局員警陳泓均（大拇指肌腱斷裂，送醫手術縫合，靜養4週可康復）及徐承佑（制止鬥毆行為遭辣椒水飛散濺入眼睛，診療無大礙）2人受傷。

專案小組清查過濾影像，鎖定涉案犯嫌展開強力追緝，於16日晚上9時45分許將開槍之40歲沈姓及27歲高姓犯嫌（2人為新北市人）查緝到案，起獲模擬槍1枝、子彈3發；持刀傷警之30歲樓姓犯嫌（台南新市人）亦遭查捕到案，並就現場參與聚眾鬥毆劉姓等10名犯嫌漏夜完成調查。

全案將依槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾鬥毆妨害秩序罪、恐嚇公眾罪、妨礙公務、毀損等罪嫌，報請台南地檢署指揮偵辦並聲請羈押，檢警指出，絕不容許有破壞社會安定秩序之違法行為，展現維護治安之能力及決心。

▲台南市警局張樹德副局長代表內政部徐部長前往慰問受傷臺南市政府警察局張樹德副局長代表內政部徐部長前往慰問受傷員警陳泓均及徐承佑。