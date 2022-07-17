台南水道博物館百日草花海盛開　宛如歐洲藝文大片浪漫場景

▲台南山上花園水道博物館出現百日草花海，佔地近兩公頃的花海，吸引蜂蝶飛舞外，五顏六色花朵，搭配博物館典雅的歐式古蹟建築，讓博物館化身偶像劇拍片場景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為夏天增添繽紛色彩，台南山上花園水道博物館出現百日草花海，佔地近兩公頃的花海，吸引蜂蝶飛舞外，五顏六色花朵，搭配博物館典雅的歐式古蹟建築，讓博物館化身偶像劇拍片場景；館方表示，目前花況已經約莫5成，預計再半個月就將滿開，歡迎民眾利用暑假期間來遊水道、賞花海，感受南台灣的浪漫。

百日草又稱為百日菊、火球花，也因為百日草的第一朵花開在植株頂端，側枝頂端開花又會比第一朵開的更高，所以又得名「步步高」。百日草的品種、花色繁多，表現性極為豐富，加上植株強健、耐熱的特性，是少數能安全渡夏的草花，更是炎熱的夏日庭院中的重要角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化局表示，花海緊鄰C館送出唧筒室，日本政府在明治維新後的建築表現，有明顯的歐洲風格，也因此水道博物館的建築雖建於日治時期，卻十分洋化，加上比擬歐洲花園的花海區，每每在群花綻放時，都能營造出充滿文青氣息的藝文片場景。

館方表示，此次種植的百日草是選用混合色而非單一色系，顏色變化十分豐富活潑，尤其這幾日陽光充足，更能讓花朵上色的狀況更加良好，目前已開始進入盛花期，適合取景。不過百日草整體植株較高，底下草叢茂密，如果要進入花海中拍照，除了要注意別為了美照踐踏植株外，也要記得衣著的部分盡量完整遮蔽皮膚，減少被蚊蟲叮咬的機會。

為了讓水道博物館四季都有花海景觀能夠欣賞，在選擇栽種花卉時需要經過縝密的考量，範圍涵蓋氣候特徵、日照長度、日夜溫差等環境因素，挑選品種時也需要評估整體造型、色彩、花況、種植疏密度等，並且規劃摘種時程，一層一層嚴格的把關，才能夠讓花卉開在最佳狀況，並呈現給遊客欣賞，目前的花海預計能持續開到八月底，暑期出遊想取景、偽出國，可以到此一遊。