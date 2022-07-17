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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南工人摔落地下2樓　消防人員即時吊掛救出送醫

▲台南市中西區忠義路二段17日上午發生1起工安意外，一名年約50歲工人，不慎摔落至地下2樓，導致左大腿骨折，消防消人員到場搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市中西區忠義路二段17日上午發生1起工安意外，一名年約50歲工人，不慎摔落至地下2樓，導致左大腿骨折，消防消人員到場搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區忠義路二段17日上午9時10分許，發生1起工安意外，在1處施工中工地，一名年約50歲工人在地下1樓施工時，不慎從約1平方公尺坑洞摔落至地下2樓，導致左大腿骨折，現場其他施工人員見狀立即通報119，出動消防消人員到場搶救脫困送醫。

▲台南市中西區忠義路二段17日上午發生1起工安意外，一名年約50歲工人，不慎摔落至地下2樓，導致左大腿骨折，消防消人員到場搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119報案台於17日上午9時許接獲民眾報案，表示中西區忠義路二段一處工地發生工人墜落意外，11馬上派遣南門分隊、中正分隊及南門高級救護隊等分隊，共出動5車10多人前往搶救。

▲台南市中西區忠義路二段17日上午發生1起工安意外，一名年約50歲工人，不慎摔落至地下2樓，導致左大腿骨折，消防消人員到場搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

由於工地現場仍處於施工狀態，故臨時支撐樓地板的立柱滿布，且地上及周遭環境布滿鋼筋、板模及鐵釘，搶救困難，消防人員及救護人員著全套消防衣入內搶救，發現傷者從地下1樓一處約1平方公尺坑洞，墜落到地下2樓，地下2樓地面積水約20公分，經檢視發現傷者左大腿變形骨折，立即由兩名消防人員下去為傷者評估並做處置。

▲台南市中西區忠義路二段17日上午發生1起工安意外，一名年約50歲工人，不慎摔落至地下2樓，導致左大腿骨折，消防消人員到場搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

由於地下室密不通風，消防員們在穿著消防衣都熱得悶出一身汗水，歷經約半個多小時搶救，由南門分隊採立坑救助方式，配合籃式擔架，終於將人吊掛救起，所幸工人意識清醒，立即由南門高級救護隊以救護車送往成大醫院救治，肇事原因及相關責任由警方調查中。

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