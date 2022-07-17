做工的正義　台南修繕志工團替弱勢修築溫暖的家

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工，17日泥水志工分別前往下營區、安南區弱勢戶進行修繕服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為實現台南市長黃偉哲打造「希望家園」的願景，勞工局「做工行善團」修繕志工貢獻專長，幫助弱勢改善居住環境，17日泥水志工分別前往下營區、安南區弱勢戶進行修繕服務，另外還有油漆志工至官田區二手家具倉庫替家具上漆美化。

台南下營區的李姓獨居長者，患有糖尿病身體狀況不佳，日常生活仰賴居服員協助。老舊平房因屋頂結構有坍塌之虞，又無力自行修繕房屋，幸虧有勞工局「做工行善團」啟動修繕服務，今日由泥水志工進行廚房地面混凝土粉刷施工，後續將由木工、電氣及油漆志工接力修繕，期盼案主能夠有個安心的居所。

位於安南區有1戶低收弱勢家庭，吳爸爸單親撫養就讀國中的兒子，經濟困難無法修繕房屋。家中門窗、天花板多處毀損，下雨時屋頂會漏水，電氣志工於7/3進行斷電以便後續施工，7/9由泥水志工進行屋頂拆除，7/12、7/13由金屬志工搭建鋼骨，7/16鋁製志工先安裝兩口窗框，由泥水志工進行屋頂牆縫填補施工。

此外，勞工局二手家具倉庫成立以來陸續收到來自社會團體、公私部門等單位捐贈的二手家具資源，上半年度在木工志工巧手的修復下，許多衣櫥、置物櫃、床架等再創新生命。為使家具能妥善保存並贈送給有需要的家庭，17日油漆志工到場進行上漆美化作業，二手家具頓時煥然一新，兼顧美觀與實用。

王鑫基局長表示，感謝志工們巧奪天工賦予二手家具新生命，讓獲贈的弱勢家庭感受到來自社會各界的愛心與關懷，將惜物愛物的理念傳達出去，也非常感謝修繕志工不辭辛勞，做工行善實現正義，為弱勢居住安全付出心力。