快訊／安平漁光島溺水男大生遺體尋獲　距案發地點100米外海

▲台南安平漁光島溺水王姓男大生找到了，目前由海巡人員報請檢察官相驗，搜救行動結束。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署人員於17日上午7時16分許，在台南安平漁港紅燈塔外，距案發地點100公尺處發現一具遺體，其特徵與15日溺水失蹤男大生相符，經聯繫家屬前往安平漁港安檢所確認無誤，目前由海巡人員報請檢察官相驗查處中。

據了解，台南市消防局119報案台於15日傍晚6時31分許據報，安平區漁光島舊秋茂園海域有1人溺水，119馬上出動安平、安南、特搜等消防分隊及中隊等10車19人3艇前往搶救，並通報高雄港務消防隊、海巡署、校安中心等單位協處。

安平分隊車組到達現場，初步從現場機車車牌，查出溺水者為21歲王姓男大生（大學一年級），溺水時有民眾發現下水欲搶救，疑風浪太大而失蹤。

特搜、永華、海巡署、港務局各出1艇於海面搜尋，晚上7時36分許，空勤直升機抵達協助搜索未果，直到晚上8時許，因天色太暗而暫停搜救行動，經與家屬協調，仍實施岸巡，16日上午8時30分許，再啟動搜救行動。

16日一早，台南消防局永華、安平、特搜等消防分隊均到場開搜救行動，海巡署及空勤隊再出動岸巡人員、船艇及空勤隊直升機，海陸空進行搜救行動，惟截至16日晚上8時尚未有所獲。搜救行動於17日上午再持續。惟18日上午7時16分，海巡署即傳來距案發地點100號公尺，台南安平漁港紅燈塔外海找到徵相符的遺體，經海巡人打撈上岸，聯繫家屬前往安平漁港安檢所確認無誤，目前由海巡人員報請檢察官相驗查處中。