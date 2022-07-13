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雲林+763　7／15起取消每週三次疫情直播記者會　

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布取消原定每週一、三、五直播記者會，改供新聞稿說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（13）日新增763例本土確診個案，分別為分別為斗六138例，虎尾115例，西螺66例，斗南61例，北港48例，古坑、麥寮、莿桐、崙背29例，林內27例，大埤23例，臺西、口湖、二崙22例，四湖、元長21例，水林20例，土庫18例，褒忠11例，東勢5例個案分佈20鄉鎮。縣府宣布7/15起有重大訊息才開直播記者會。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增763例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有846人、確診者居家照護在管中有4028人。統計至7月12日止5-11歲兒童已有3萬1029人完成COVID-19疫苗第1劑接種，第2劑已1萬9483人完成接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋763例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共74481例，其中累計215例為死亡。今日新增1例死亡確診個案，該案為80多歲女性，於7月9日死亡，有糖尿病、高 血壓、慢性腎臟疾病等慢性病史，已完整接種 COVID-19 疫苗。經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計215確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有關ACIP專家建議6個月至5歲幼童接種莫德納疫苗部分，雲林縣衛生局已著手規劃，待中央撥發疫苗即可配合中央接種期程和政策施打。衛生局表示，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，每劑須接種0.25ml，兩劑間隔 4-8 週以上。接種部位，原則建議未滿 2 歲之嬰幼童接種大腿前外側股外側肌，2 歲以上幼童接種非慣用手之上臂三角肌。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲111年度統計本土累計確診數共74481例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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