紙袋裝有10萬現金卻當垃圾丟　麥寮清潔隊1hr為民尋寶找到了

▲麥寮鄉民眾誤將10萬元現金與一般垃圾一起丟進垃圾車，清潔隊員協助從5噸垃圾堆中尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉林姓民眾誤將父親裝有重要文件與大筆現金的紙袋當成垃圾，與一般垃圾打包後全拋進垃圾車中，等父親回頭找尋時才發現早隨垃圾車遠走了，驚呼「這下完了」。緊急聯繫麥寮清潔隊，多名人員利用下班時間協助，成功攔截差點倒進焚化爐的垃圾，林姓民眾相當感動，今（14）日ＰＯ文感謝麥寮清潔隊。

麥寮鄉林姓民眾昨天上午如常清理家中垃圾，打包後到下午等待垃圾車抵達，便將所有垃圾拋入垃圾車中，未料父親返家後發現原本放在垃圾桶旁的袋子不見，急忙詢問家人，「裡面可是裝著新台幣10萬元和重要文件啊」！這才趕緊打電話向清潔隊尋求協助。

▲麥寮清潔隊員協助民眾從5噸垃圾堆中尋回重要文件與現金，民眾ＰＯ文感謝清潔隊人員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮清潔隊隊長廖光輝表示，在5噸堆積成山的垃圾堆裡尋找遺失物，真的很不容易，共花了約1個多小時，失主在找回的當下才展露笑顏，現場所有人也都跟著高興，大家不惜犧牲下班時間幫忙找回失物也算功德一件。廖光輝但也呼籲，希望民眾清理居家環境時，能仔細檢查再丟出，避免上演類似的驚魂記。

麥寮鄉公所表示，針對協助民眾尋回失物的隊員，將舉薦年度廉潔楷模，希望其他隊員也一樣秉持全心全意為鄉民服務的精神，讓麥寮鄉環保業務做得更到位、更完美。

▲麥寮鄉民眾誤將10萬元現金與一般垃圾一起丟進垃圾車，清潔隊員協助從5噸垃圾堆中尋回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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