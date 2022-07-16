酸蔣萬安只知拍「王子形象照」　高嘉瑜：陳時中競選團隊早已就位

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

對於民進黨立委高嘉瑜加入衛福部前部長陳時中競選團隊遭外界諷刺反串，國民黨立委蔣萬安回應，綠營內部當然會有人持不同意見，總幹事可能要多費心。高嘉瑜16日在臉書發文反擊，蔣萬安自5月底被國民黨提名至今，競選團隊架構依舊端不出來，看來是認為選舉只要砸重金拍王子形象照便可，「看來萬安王子的總幹事也不用費心了！」。

民進黨徵召陳時中投入台北市長選舉，日前宣布由高嘉瑜出任競選總部副主委兼分區總督導，遭外界諷刺反串。國民黨立委蔣萬安16日上午接受媒體訪問時回應，綠營內部當然可能有不同意見的人，他們總幹事可能要多費心。

對此，高嘉瑜指出，國民黨5月25日提名蔣萬安參選台北市長至今，競選團隊架構依舊端不出來，連總幹事是誰都不知道。只在媒體看到蔣萬安在公園跳舞、送花給婆婆媽媽。

高嘉瑜直言，在菜市場拜票的「萬安王子」竟有閒情逸致對別人酸言酸語，反觀陳時中被提名到現在短短3天，競選團隊已各就各位、政策小組立刻成立。

高嘉瑜說，從2018年時任國民黨台北市長候選人丁守中落選到現在，蔣萬安不知道準備了什麼？連個像樣有亮點的政見都看不見，看來蔣萬安認為選舉是砸重金，找百萬級攝影師拍帥氣的「王子形象照」，再放個不知所云的數學符號就行？

高嘉瑜表示，怪不得蔣萬安民調還在原地踏步，因為台北市民一直在進步，只有他停留在1998年馬英九選台北市長那一套，「看來萬安王子的總幹事也不用費心了！」。